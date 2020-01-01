The Root Network (ROOT) токеномикасы

The Root Network (ROOT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, The Root Network (ROOT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
The Root Network (ROOT) туралы ақпарат

ROOT is the lifeforce of The Root Network. More than just a blockchain, The Root Network is decentralized, community-owned and designed to power and connect digital experiences within Futureverse and beyond.

Ресми веб-сайт:
https://www.therootnetwork.com/
Whitepaper:
https://www.futureverse.com/research?index=whitepaper
Block Explorer:
https://rootscan.io/

The Root Network (ROOT) токеномикасы мен бағасын талдау

The Root Network (ROOT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 10.33M
$ 10.33M$ 10.33M
Жалпы қамтуы:
$ 12.00B
$ 12.00B$ 12.00B
Айналымдағы қамту:
$ 3.69B
$ 3.69B$ 3.69B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 33.58M
$ 33.58M$ 33.58M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1329
$ 0.1329$ 0.1329
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002685182841760392
$ 0.002685182841760392$ 0.002685182841760392
Қазіргі баға:
$ 0.002798
$ 0.002798$ 0.002798

The Root Network (ROOT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

The Root Network (ROOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ROOT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ROOT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ROOT токеномикасын түсінген болсаңыз, ROOT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ROOT сатып алуға болады

Портфеліңізге The Root Network (ROOT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ROOT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

The Root Network (ROOT) бағасының тарихы

ROOT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ROOT бағасының болжамы

ROOT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ROOT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.