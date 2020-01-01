Roam (ROAM) токеномикасы

Roam (ROAM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Roam (ROAM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Roam (ROAM) туралы ақпарат

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

Ресми веб-сайт:
https://weroam.xyz/
Whitepaper:
https://weroam.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/RoamA1USA8xjvpTJZ6RvvxyDRzNh6GCA1zVGKSiMVkn

Roam (ROAM) токеномикасы мен бағасын талдау

Roam (ROAM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 41.64M
$ 41.64M$ 41.64M
Жалпы қамтуы:
$ 996.33M
$ 996.33M$ 996.33M
Айналымдағы қамту:
$ 313.12M
$ 313.12M$ 313.12M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 133.00M
$ 133.00M$ 133.00M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.0746
$ 1.0746$ 1.0746
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.06792095365150401
$ 0.06792095365150401$ 0.06792095365150401
Қазіргі баға:
$ 0.133
$ 0.133$ 0.133

Roam (ROAM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Roam (ROAM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ROAM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ROAM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ROAM токеномикасын түсінген болсаңыз, ROAM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.