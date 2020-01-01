iExec RLC (RLC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, iExec RLC (RLC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

iExec RLC (RLC) туралы ақпарат

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

Ресми веб-сайт:
https://iex.ec/
Whitepaper:
https://www.iex.ec/developers
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x607F4C5BB672230e8672085532f7e901544a7375

iExec RLC (RLC) токеномикасы мен бағасын талдау

iExec RLC (RLC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 112.10M
$ 112.10M$ 112.10M
Жалпы қамтуы:
$ 87.00M
$ 87.00M$ 87.00M
Айналымдағы қамту:
$ 87.00M
$ 87.00M$ 87.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 112.10M
$ 112.10M$ 112.10M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 4.7815
$ 4.7815$ 4.7815
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.148837272278
$ 0.148837272278$ 0.148837272278
Қазіргі баға:
$ 1.2885
$ 1.2885$ 1.2885

iExec RLC (RLC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

iExec RLC (RLC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RLC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RLC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RLC токеномикасын түсінген болсаңыз, RLC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай RLC сатып алуға болады

Портфеліңізге iExec RLC (RLC) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы RLC сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

iExec RLC (RLC) бағасының тарихы

RLC бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

RLC бағасының болжамы

RLC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RLC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.