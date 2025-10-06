БиржаDEX+
RICE AI ағымдағы бағасы: 0.02878 USD. Нақты уақыттағы RICE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RICE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RICE туралы толығырақ

RICE Баға туралы ақпарат

RICE деген не

RICE Whitepaper

RICE Ресми веб-сайт

RICE Токеномикасы

RICE Баға болжамы

RICE Тарих

RICE Сатып алу нұсқаулығы

RICE фиатқа айырбастау

RICE Спот

RICE USDT-M фьючерстері

RICE AI Логотип

RICE AI бағасы(RICE)

1 RICE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02878
$0.02878$0.02878
-0.86%1D
USD
RICE AI (RICE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:05:01 (UTC+8)

RICE AI (RICE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786
24 сағаттық төмен
$ 0.03673
$ 0.03673$ 0.03673
24 сағаттық жоғары

$ 0.02786
$ 0.02786$ 0.02786

$ 0.03673
$ 0.03673$ 0.03673

--
----

--
----

-7.52%

-0.86%

-44.34%

-44.34%

RICE AI (RICE) нақты уақыттағы баға $ 0.02878. Соңғы 24 сағат ішінде RICE мен $ 0.02786 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03673 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RICE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RICE соңғы бір сағатта -7.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.86%, ал соңғы 7 күнде -44.34% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RICE AI (RICE) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 79.02K
$ 79.02K$ 79.02K

$ 28.78M
$ 28.78M$ 28.78M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

RICE AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 79.02K. RICE айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 28.78M.

RICE AI (RICE) Баға тарихы USD

RICE AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0002497-0.86%
30 күн$ -0.08872-75.51%
60 күн$ -0.09094-75.97%
90 күн$ +0.02378+475.60%
Бүгінгі RICE AI бағасының өзгеруі

Бүгін RICE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0002497 (-0.86%) өзгерісін тіркеді.

RICE AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.08872 (-75.51%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

RICE AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RICE $ -0.09094 (-75.97%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

RICE AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.02378 (+475.60%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

RICE AI (RICE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

RICE AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

RICE AI (RICE) деген не

RICE AI is a platform for crowdsourced robotics data collection. It enables teleoperators to remotely control robots and gather data from robot vision, joint movements, and force measurements. Teleoperators can use webcams with skeleton detection, joysticks, VR controllers, or teleoperation rigs, earning token rewards based on the device's dexterity.

RICE AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен RICE AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RICE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін RICE AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің RICE AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

RICE AI Баға болжамы (USD)

RICE AI (RICE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RICE AI (RICE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RICE AI.

Қазір RICE AI баға болжамын тексеріңіз!

RICE AI (RICE) токеномикасы

RICE AI (RICE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RICE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады RICE AI (RICE)

RICE AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы RICE AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RICE - жергілікті валюталарға

1 RICE AI(RICE)-ден VND-ге
757.3457
1 RICE AI(RICE)-ден AUD-ге
A$0.0440334
1 RICE AI(RICE)-ден GBP-ге
0.0218728
1 RICE AI(RICE)-ден EUR-ге
0.0247508
1 RICE AI(RICE)-ден USD-ге
$0.02878
1 RICE AI(RICE)-ден MYR-ге
RM0.1205882
1 RICE AI(RICE)-ден TRY-ге
1.2099112
1 RICE AI(RICE)-ден JPY-ге
¥4.43212
1 RICE AI(RICE)-ден ARS-ге
ARS$42.1373736
1 RICE AI(RICE)-ден RUB-ге
2.3288776
1 RICE AI(RICE)-ден INR-ге
2.5533616
1 RICE AI(RICE)-ден IDR-ге
Rp479.6664748
1 RICE AI(RICE)-ден PHP-ге
1.6896738
1 RICE AI(RICE)-ден EGP-ге
￡E.1.358416
1 RICE AI(RICE)-ден BRL-ге
R$0.153973
1 RICE AI(RICE)-ден CAD-ге
C$0.040292
1 RICE AI(RICE)-ден BDT-ге
3.5123112
1 RICE AI(RICE)-ден NGN-ге
41.5894024
1 RICE AI(RICE)-ден COP-ге
$111.11958
1 RICE AI(RICE)-ден ZAR-ге
R.0.4987574
1 RICE AI(RICE)-ден UAH-ге
1.2099112
1 RICE AI(RICE)-ден TZS-ге
T.Sh.70.71246
1 RICE AI(RICE)-ден VES-ге
Bs6.36038
1 RICE AI(RICE)-ден CLP-ге
$27.0532
1 RICE AI(RICE)-ден PKR-ге
Rs8.1366816
1 RICE AI(RICE)-ден KZT-ге
15.1155438
1 RICE AI(RICE)-ден THB-ге
฿0.9347744
1 RICE AI(RICE)-ден TWD-ге
NT$0.889302
1 RICE AI(RICE)-ден AED-ге
د.إ0.1056226
1 RICE AI(RICE)-ден CHF-ге
Fr0.023024
1 RICE AI(RICE)-ден HKD-ге
HK$0.2236206
1 RICE AI(RICE)-ден AMD-ге
֏11.009789
1 RICE AI(RICE)-ден MAD-ге
.د.م0.2679418
1 RICE AI(RICE)-ден MXN-ге
$0.5318544
1 RICE AI(RICE)-ден SAR-ге
ريال0.107925
1 RICE AI(RICE)-ден ETB-ге
Br4.3924036
1 RICE AI(RICE)-ден KES-ге
KSh3.7166492
1 RICE AI(RICE)-ден JOD-ге
د.أ0.02040502
1 RICE AI(RICE)-ден PLN-ге
0.1061982
1 RICE AI(RICE)-ден RON-ге
лв0.1269198
1 RICE AI(RICE)-ден SEK-ге
kr0.2728344
1 RICE AI(RICE)-ден BGN-ге
лв0.0486382
1 RICE AI(RICE)-ден HUF-ге
Ft9.6933918
1 RICE AI(RICE)-ден CZK-ге
0.6084092
1 RICE AI(RICE)-ден KWD-ге
د.ك0.00883546
1 RICE AI(RICE)-ден ILS-ге
0.0938228
1 RICE AI(RICE)-ден BOB-ге
Bs0.1994454
1 RICE AI(RICE)-ден AZN-ге
0.048926
1 RICE AI(RICE)-ден TJS-ге
SM0.2653516
1 RICE AI(RICE)-ден GEL-ге
0.0779938
1 RICE AI(RICE)-ден AOA-ге
Kz26.2349846
1 RICE AI(RICE)-ден BHD-ге
.د.ب0.01085006
1 RICE AI(RICE)-ден BMD-ге
$0.02878
1 RICE AI(RICE)-ден DKK-ге
kr0.1864944
1 RICE AI(RICE)-ден HNL-ге
L0.7566262
1 RICE AI(RICE)-ден MUR-ге
1.3221532
1 RICE AI(RICE)-ден NAD-ге
$0.497894
1 RICE AI(RICE)-ден NOK-ге
kr0.2915414
1 RICE AI(RICE)-ден NZD-ге
$0.050365
1 RICE AI(RICE)-ден PAB-ге
B/.0.02878
1 RICE AI(RICE)-ден PGK-ге
K0.1211638
1 RICE AI(RICE)-ден QAR-ге
ر.ق0.105047
1 RICE AI(RICE)-ден RSD-ге
дин.2.9306674
1 RICE AI(RICE)-ден UZS-ге
soʻm342.6189928
1 RICE AI(RICE)-ден ALL-ге
L2.41752
1 RICE AI(RICE)-ден ANG-ге
ƒ0.0515162
1 RICE AI(RICE)-ден AWG-ге
ƒ0.0515162
1 RICE AI(RICE)-ден BBD-ге
$0.05756
1 RICE AI(RICE)-ден BAM-ге
KM0.0486382
1 RICE AI(RICE)-ден BIF-ге
Fr84.87222
1 RICE AI(RICE)-ден BND-ге
$0.037414
1 RICE AI(RICE)-ден BSD-ге
$0.02878
1 RICE AI(RICE)-ден JMD-ге
$4.6186144
1 RICE AI(RICE)-ден KHR-ге
115.5822068
1 RICE AI(RICE)-ден KMF-ге
Fr12.26028
1 RICE AI(RICE)-ден LAK-ге
625.6521614
1 RICE AI(RICE)-ден LKR-ге
රු8.7609198
1 RICE AI(RICE)-ден MDL-ге
L0.4869576
1 RICE AI(RICE)-ден MGA-ге
Ar129.63951
1 RICE AI(RICE)-ден MOP-ге
P0.23024
1 RICE AI(RICE)-ден MVR-ге
0.440334
1 RICE AI(RICE)-ден MWK-ге
MK49.878618
1 RICE AI(RICE)-ден MZN-ге
MT1.839042
1 RICE AI(RICE)-ден NPR-ге
रु4.0844576
1 RICE AI(RICE)-ден PYG-ге
204.10776
1 RICE AI(RICE)-ден RWF-ге
Fr41.81734
1 RICE AI(RICE)-ден SBD-ге
$0.2368594
1 RICE AI(RICE)-ден SCR-ге
0.3922714
1 RICE AI(RICE)-ден SRD-ге
$1.116664
1 RICE AI(RICE)-ден SVC-ге
$0.2515372
1 RICE AI(RICE)-ден SZL-ге
L0.497894
1 RICE AI(RICE)-ден TMT-ге
m0.10073
1 RICE AI(RICE)-ден TND-ге
د.ت0.0850449
1 RICE AI(RICE)-ден TTD-ге
$0.1948406
1 RICE AI(RICE)-ден UGX-ге
Sh100.26952
1 RICE AI(RICE)-ден XAF-ге
Fr16.37582
1 RICE AI(RICE)-ден XCD-ге
$0.077706
1 RICE AI(RICE)-ден XOF-ге
Fr16.37582
1 RICE AI(RICE)-ден XPF-ге
Fr2.96434
1 RICE AI(RICE)-ден BWP-ге
P0.3862276
1 RICE AI(RICE)-ден BZD-ге
$0.0578478
1 RICE AI(RICE)-ден CVE-ге
$2.7551094
1 RICE AI(RICE)-ден DJF-ге
Fr5.12284
1 RICE AI(RICE)-ден DOP-ге
$1.8531442
1 RICE AI(RICE)-ден DZD-ге
د.ج3.7649996
1 RICE AI(RICE)-ден FJD-ге
$0.0653306
1 RICE AI(RICE)-ден GNF-ге
Fr250.2421
1 RICE AI(RICE)-ден GTQ-ге
Q0.2204548
1 RICE AI(RICE)-ден GYD-ге
$6.0196248
1 RICE AI(RICE)-ден ISK-ге
kr3.62628

RICE AI Ресурс

RICE AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми RICE AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: RICE AI туралы басқа сұрақтар

RICE AI (RICE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RICE бағасы — 0.02878 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RICE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RICE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02878. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RICE AI үшін нарықтық капитализация қандай?
RICE үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RICE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RICE айналымдағы ұсынысы: -- USD.
RICE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RICE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RICE бағасы қандай болды?
RICE -- USD ATL бағасына жетті.
RICE үшін сауда көлемі қандай?
RICE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 79.02K USD.
Биыл RICE өседі ме?
RICE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RICE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:05:01 (UTC+8)

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

RICE-ден USD-ге калькуляторы

Сома

RICE
RICE
USD
USD

1 RICE = 0.02878 USD

RICE-мен саудалаңыз

RICE/USDT
$0.02878
$0.02878$0.02878
-1.13%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

