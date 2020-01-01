Retard Finder Coin (RFC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Retard Finder Coin (RFC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Retard Finder Coin (RFC) туралы ақпарат

$RFC is a token issued by the Twitter account @IfindRetards, which has previously interacted with Elon Musk.

Ресми веб-сайт:
https://www.retardfindercoin.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/C3DwDjT17gDvvCYC2nsdGHxDHVmQRdhKfpAdqQ29pump

Retard Finder Coin (RFC) токеномикасы мен бағасын талдау

Retard Finder Coin (RFC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.62M
$ 6.62M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 961.55M
$ 961.55M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.88M
$ 6.88M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.146995
$ 0.146995
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00527494165702875
$ 0.00527494165702875
Қазіргі баға:
$ 0.00688
$ 0.00688

Retard Finder Coin (RFC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Retard Finder Coin (RFC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RFC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RFC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RFC токеномикасын түсінген болсаңыз, RFC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.