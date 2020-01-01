Retik Finance (RETIK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Retik Finance (RETIK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Retik Finance (RETIK) туралы ақпарат

Retik Finance (RETIK) is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) project revolutionizing global transactions with its innovative suite of financial solutions. Introducing futuristic DeFi Debit Cards, a Smart Crypto Payment Gateway, AI-powered Peer-to-Peer (P2P) lending, and a Multi-Chain Non-Custodial Highly Secured DeFi Wallet.

Ресми веб-сайт:
https://retik.com/
Whitepaper:
https://retik.com/retik-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x26ebb8213fb8d66156f1af8908d43f7e3e367c1d

Retik Finance (RETIK) токеномикасы мен бағасын талдау

Retik Finance (RETIK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 480.40K
$ 480.40K$ 480.40K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.49
$ 2.49$ 2.49
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000400844977448447
$ 0.000400844977448447$ 0.000400844977448447
Қазіргі баға:
$ 0.0004804
$ 0.0004804$ 0.0004804

Retik Finance (RETIK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Retik Finance (RETIK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RETIK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RETIK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RETIK токеномикасын түсінген болсаңыз, RETIK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай RETIK сатып алуға болады

Портфеліңізге Retik Finance (RETIK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы RETIK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Retik Finance (RETIK) бағасының тарихы

RETIK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

RETIK бағасының болжамы

RETIK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RETIK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.