PROJECT RESCUE ағымдағы бағасы: 0.1889 USD. Нақты уақыттағы RESCUE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RESCUE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RESCUE туралы толығырақ

RESCUE Баға туралы ақпарат

RESCUE деген не

RESCUE Whitepaper

RESCUE Ресми веб-сайт

RESCUE Токеномикасы

RESCUE Баға болжамы

RESCUE Тарих

RESCUE Сатып алу нұсқаулығы

RESCUE фиатқа айырбастау

RESCUE Спот

PROJECT RESCUE Логотип

PROJECT RESCUE бағасы(RESCUE)

1 RESCUE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.1891
$0.1891
0.00%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:04:18 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.188
$ 0.188
24 сағаттық төмен
$ 0.2017
$ 0.2017
24 сағаттық жоғары

$ 0.188
$ 0.188

$ 0.2017
$ 0.2017

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423

-2.98%

0.00%

-12.91%

-12.91%

PROJECT RESCUE (RESCUE) нақты уақыттағы баға $ 0.1889. Соңғы 24 сағат ішінде RESCUE мен $ 0.188 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.2017 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RESCUE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.8680709587324534, ал ең төменгісі — $ 0.009358123976666423.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RESCUE соңғы бір сағатта -2.98% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде -12.91% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Нарықтық ақпарат

No.5301

$ 0.00
$ 0.00

$ 83.48K
$ 83.48K

$ 18.89M
$ 18.89M

0.00
0.00

100,000,000
100,000,000

35,458,333
35,458,333

0.00%

SOL

PROJECT RESCUE нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 83.48K. RESCUE айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 35458333. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.89M.

PROJECT RESCUE (RESCUE) Баға тарихы USD

PROJECT RESCUE Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ +0.0407+27.46%
60 күн$ -0.1665-46.85%
90 күн$ -0.0597-24.02%
Бүгінгі PROJECT RESCUE бағасының өзгеруі

Бүгін RESCUE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

PROJECT RESCUE 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0407 (+27.46%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

PROJECT RESCUE 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RESCUE $ -0.1665 (-46.85%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

PROJECT RESCUE 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0597 (-24.02%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

PROJECT RESCUE (RESCUE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

PROJECT RESCUE Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

PROJECT RESCUE (RESCUE) деген не

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен PROJECT RESCUE инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RESCUE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін PROJECT RESCUE біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің PROJECT RESCUE сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

PROJECT RESCUE Баға болжамы (USD)

PROJECT RESCUE (RESCUE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PROJECT RESCUE (RESCUE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PROJECT RESCUE.

Қазір PROJECT RESCUE баға болжамын тексеріңіз!

PROJECT RESCUE (RESCUE) токеномикасы

PROJECT RESCUE (RESCUE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RESCUE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады PROJECT RESCUE (RESCUE)

PROJECT RESCUE қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы PROJECT RESCUE оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RESCUE - жергілікті валюталарға

1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден VND-ге
4,970.9035
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден AUD-ге
A$0.289017
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден GBP-ге
0.143564
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден EUR-ге
0.162454
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден USD-ге
$0.1889
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MYR-ге
RM0.791491
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TRY-ге
7.941356
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден JPY-ге
¥29.0906
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ARS-ге
ARS$276.572268
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден RUB-ге
15.285788
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден INR-ге
16.759208
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден IDR-ге
Rp3,148.332074
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден PHP-ге
11.099764
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден EGP-ге
￡E.8.91608
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BRL-ге
R$1.010615
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден CAD-ге
C$0.26446
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BDT-ге
23.053356
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден NGN-ге
272.975612
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден COP-ге
$729.3429
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ZAR-ге
R.3.273637
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден UAH-ге
7.941356
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TZS-ге
T.Sh.464.1273
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден VES-ге
Bs41.7469
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден CLP-ге
$177.566
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден PKR-ге
Rs53.405808
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден KZT-ге
99.212169
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден THB-ге
฿6.135472
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TWD-ге
NT$5.83701
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден AED-ге
د.إ0.693263
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден CHF-ге
Fr0.15112
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден HKD-ге
HK$1.467753
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден AMD-ге
֏72.263695
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MAD-ге
.د.م1.758659
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MXN-ге
$3.490872
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SAR-ге
ريال0.708375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ETB-ге
Br28.829918
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден KES-ге
KSh24.394546
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден JOD-ге
د.أ0.1339301
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден PLN-ге
0.697041
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден RON-ге
лв0.833049
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SEK-ге
kr1.790772
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BGN-ге
лв0.319241
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден HUF-ге
Ft63.623409
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден CZK-ге
3.993346
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден KWD-ге
د.ك0.0579923
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ILS-ге
0.615814
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BOB-ге
Bs1.309077
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден AZN-ге
0.32113
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TJS-ге
SM1.741658
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден GEL-ге
0.511919
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден AOA-ге
Kz172.195573
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BHD-ге
.د.ب0.0712153
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BMD-ге
$0.1889
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден DKK-ге
kr1.224072
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден HNL-ге
L4.966181
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MUR-ге
8.678066
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден NAD-ге
$3.26797
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден NOK-ге
kr1.913557
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден NZD-ге
$0.330575
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден PAB-ге
B/.0.1889
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден PGK-ге
K0.795269
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден QAR-ге
ر.ق0.689485
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден RSD-ге
дин.19.235687
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден UZS-ге
soʻm2,248.809164
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ALL-ге
L15.8676
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ANG-ге
ƒ0.338131
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден AWG-ге
ƒ0.338131
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BBD-ге
$0.3778
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BAM-ге
KM0.319241
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BIF-ге
Fr557.0661
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BND-ге
$0.24557
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BSD-ге
$0.1889
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден JMD-ге
$30.314672
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден KHR-ге
758.633734
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден KMF-ге
Fr80.4714
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден LAK-ге
4,106.521657
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден LKR-ге
රු57.503049
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MDL-ге
L3.196188
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MGA-ге
Ar850.90005
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MOP-ге
P1.5112
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MVR-ге
2.89017
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MWK-ге
MK327.38259
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден MZN-ге
MT12.07071
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден NPR-ге
रु26.808688
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден PYG-ге
1,339.6788
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден RWF-ге
Fr274.4717
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SBD-ге
$1.554647
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SCR-ге
2.574707
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SRD-ге
$7.32932
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SVC-ге
$1.650986
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден SZL-ге
L3.26797
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TMT-ге
m0.66115
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TND-ге
د.ت0.5581995
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден TTD-ге
$1.278853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден UGX-ге
Sh658.1276
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден XAF-ге
Fr107.4841
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден XCD-ге
$0.51003
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден XOF-ге
Fr107.4841
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден XPF-ге
Fr19.4567
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BWP-ге
P2.535038
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден BZD-ге
$0.379689
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден CVE-ге
$18.083397
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден DJF-ге
Fr33.6242
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден DOP-ге
$12.163271
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден DZD-ге
د.ج24.711898
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден FJD-ге
$0.428803
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден GNF-ге
Fr1,642.4855
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден GTQ-ге
Q1.446974
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден GYD-ге
$39.510324
1 PROJECT RESCUE(RESCUE)-ден ISK-ге
kr23.8014

PROJECT RESCUE Ресурс

PROJECT RESCUE тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми PROJECT RESCUE веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: PROJECT RESCUE туралы басқа сұрақтар

PROJECT RESCUE (RESCUE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RESCUE бағасы — 0.1889 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RESCUE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RESCUE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.1889. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PROJECT RESCUE үшін нарықтық капитализация қандай?
RESCUE үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RESCUE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RESCUE айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
RESCUE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RESCUE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.8680709587324534 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RESCUE бағасы қандай болды?
RESCUE 0.009358123976666423 USD ATL бағасына жетті.
RESCUE үшін сауда көлемі қандай?
RESCUE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 83.48K USD.
Биыл RESCUE өседі ме?
RESCUE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RESCUE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:04:18 (UTC+8)

PROJECT RESCUE (RESCUE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

RESCUE-ден USD-ге калькуляторы

Сома

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.1889 USD

RESCUE-мен саудалаңыз

RESCUE/USDT
$0.1888
$0.1888$0.1888
-0.10%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

