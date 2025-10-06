БиржаDEX+
Refacta AI ағымдағы бағасы: 0.03662 USD. Нақты уақыттағы REFACTA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. REFACTA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

REFACTA туралы толығырақ

REFACTA Баға туралы ақпарат

REFACTA деген не

REFACTA Whitepaper

REFACTA Ресми веб-сайт

REFACTA Токеномикасы

REFACTA Баға болжамы

REFACTA Тарих

REFACTA Сатып алу нұсқаулығы

REFACTA фиатқа айырбастау

REFACTA Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Refacta AI Логотип

Refacta AI бағасы(REFACTA)

1 REFACTA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-0.48%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:04:04 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-2.30%

-0.48%

-10.25%

-10.25%

Refacta AI (REFACTA) нақты уақыттағы баға $ 0.03662. Соңғы 24 сағат ішінде REFACTA мен $ 0.03592 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03816 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. REFACTA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, REFACTA соңғы бір сағатта -2.30% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.48%, ал соңғы 7 күнде -10.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Refacta AI (REFACTA) Нарықтық ақпарат

$ 490.83K
$ 490.83K$ 490.83K

$ 36.62M
$ 36.62M$ 36.62M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Refacta AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 490.83K. REFACTA айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 36.62M.

Refacta AI (REFACTA) Баға тарихы USD

Refacta AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0001764-0.48%
30 күн$ +0.01827+99.56%
60 күн$ +0.01628+80.03%
90 күн$ +0.03162+632.40%
Бүгінгі Refacta AI бағасының өзгеруі

Бүгін REFACTA өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0001764 (-0.48%) өзгерісін тіркеді.

Refacta AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.01827 (+99.56%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Refacta AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда REFACTA $ +0.01628 (+80.03%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Refacta AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.03162 (+632.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Refacta AI (REFACTA) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Refacta AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Refacta AI (REFACTA) деген не

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Refacta AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін REFACTA стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Refacta AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Refacta AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Refacta AI Баға болжамы (USD)

Refacta AI (REFACTA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Refacta AI (REFACTA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Refacta AI.

Қазір Refacta AI баға болжамын тексеріңіз!

Refacta AI (REFACTA) токеномикасы

Refacta AI (REFACTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. REFACTA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Refacta AI (REFACTA)

Refacta AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Refacta AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

REFACTA - жергілікті валюталарға

1 Refacta AI(REFACTA)-ден VND-ге
963.6553
1 Refacta AI(REFACTA)-ден AUD-ге
A$0.0560286
1 Refacta AI(REFACTA)-ден GBP-ге
0.0278312
1 Refacta AI(REFACTA)-ден EUR-ге
0.0314932
1 Refacta AI(REFACTA)-ден USD-ге
$0.03662
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MYR-ге
RM0.1534378
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TRY-ге
1.5395048
1 Refacta AI(REFACTA)-ден JPY-ге
¥5.63948
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ARS-ге
ARS$53.6160744
1 Refacta AI(REFACTA)-ден RUB-ге
2.9632904
1 Refacta AI(REFACTA)-ден INR-ге
3.2489264
1 Refacta AI(REFACTA)-ден IDR-ге
Rp610.3330892
1 Refacta AI(REFACTA)-ден PHP-ге
2.1517912
1 Refacta AI(REFACTA)-ден EGP-ге
￡E.1.7280978
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BRL-ге
R$0.195917
1 Refacta AI(REFACTA)-ден CAD-ге
C$0.051268
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BDT-ге
4.4691048
1 Refacta AI(REFACTA)-ден NGN-ге
52.9188296
1 Refacta AI(REFACTA)-ден COP-ге
$141.38982
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ZAR-ге
R.0.6346246
1 Refacta AI(REFACTA)-ден UAH-ге
1.5395048
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TZS-ге
T.Sh.89.97534
1 Refacta AI(REFACTA)-ден VES-ге
Bs8.09302
1 Refacta AI(REFACTA)-ден CLP-ге
$34.4228
1 Refacta AI(REFACTA)-ден PKR-ге
Rs10.3532064
1 Refacta AI(REFACTA)-ден KZT-ге
19.2331902
1 Refacta AI(REFACTA)-ден THB-ге
฿1.1894176
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TWD-ге
NT$1.1319242
1 Refacta AI(REFACTA)-ден AED-ге
د.إ0.1343954
1 Refacta AI(REFACTA)-ден CHF-ге
Fr0.029296
1 Refacta AI(REFACTA)-ден HKD-ге
HK$0.2845374
1 Refacta AI(REFACTA)-ден AMD-ге
֏14.008981
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MAD-ге
.د.م0.3409322
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MXN-ге
$0.6767376
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SAR-ге
ريال0.137325
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ETB-ге
Br5.5889444
1 Refacta AI(REFACTA)-ден KES-ге
KSh4.7291068
1 Refacta AI(REFACTA)-ден JOD-ге
د.أ0.02596358
1 Refacta AI(REFACTA)-ден PLN-ге
0.1351278
1 Refacta AI(REFACTA)-ден RON-ге
лв0.1614942
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SEK-ге
kr0.3471576
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BGN-ге
лв0.0618878
1 Refacta AI(REFACTA)-ден HUF-ге
Ft12.3339822
1 Refacta AI(REFACTA)-ден CZK-ге
0.7741468
1 Refacta AI(REFACTA)-ден KWD-ге
د.ك0.01124234
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ILS-ге
0.1193812
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BOB-ге
Bs0.2537766
1 Refacta AI(REFACTA)-ден AZN-ге
0.062254
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TJS-ге
SM0.3376364
1 Refacta AI(REFACTA)-ден GEL-ге
0.0992402
1 Refacta AI(REFACTA)-ден AOA-ге
Kz33.3816934
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BHD-ге
.د.ب0.01380574
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BMD-ге
$0.03662
1 Refacta AI(REFACTA)-ден DKK-ге
kr0.2372976
1 Refacta AI(REFACTA)-ден HNL-ге
L0.9627398
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MUR-ге
1.6823228
1 Refacta AI(REFACTA)-ден NAD-ге
$0.633526
1 Refacta AI(REFACTA)-ден NOK-ге
kr0.3709606
1 Refacta AI(REFACTA)-ден NZD-ге
$0.064085
1 Refacta AI(REFACTA)-ден PAB-ге
B/.0.03662
1 Refacta AI(REFACTA)-ден PGK-ге
K0.1541702
1 Refacta AI(REFACTA)-ден QAR-ге
ر.ق0.133663
1 Refacta AI(REFACTA)-ден RSD-ге
дин.3.7290146
1 Refacta AI(REFACTA)-ден UZS-ге
soʻm435.9523112
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ALL-ге
L3.07608
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ANG-ге
ƒ0.0655498
1 Refacta AI(REFACTA)-ден AWG-ге
ƒ0.0655498
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BBD-ге
$0.07324
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BAM-ге
KM0.0618878
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BIF-ге
Fr107.99238
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BND-ге
$0.047606
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BSD-ге
$0.03662
1 Refacta AI(REFACTA)-ден JMD-ге
$5.8767776
1 Refacta AI(REFACTA)-ден KHR-ге
147.0681172
1 Refacta AI(REFACTA)-ден KMF-ге
Fr15.60012
1 Refacta AI(REFACTA)-ден LAK-ге
796.0869406
1 Refacta AI(REFACTA)-ден LKR-ге
රු11.1474942
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MDL-ге
L0.6196104
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MGA-ге
Ar164.95479
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MOP-ге
P0.29296
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MVR-ге
0.560286
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MWK-ге
MK63.466122
1 Refacta AI(REFACTA)-ден MZN-ге
MT2.340018
1 Refacta AI(REFACTA)-ден NPR-ге
रु5.1971104
1 Refacta AI(REFACTA)-ден PYG-ге
259.70904
1 Refacta AI(REFACTA)-ден RWF-ге
Fr53.20886
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SBD-ге
$0.3013826
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SCR-ге
0.4991306
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SRD-ге
$1.420856
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SVC-ге
$0.3200588
1 Refacta AI(REFACTA)-ден SZL-ге
L0.633526
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TMT-ге
m0.12817
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TND-ге
د.ت0.1082121
1 Refacta AI(REFACTA)-ден TTD-ге
$0.2479174
1 Refacta AI(REFACTA)-ден UGX-ге
Sh127.58408
1 Refacta AI(REFACTA)-ден XAF-ге
Fr20.83678
1 Refacta AI(REFACTA)-ден XCD-ге
$0.098874
1 Refacta AI(REFACTA)-ден XOF-ге
Fr20.83678
1 Refacta AI(REFACTA)-ден XPF-ге
Fr3.77186
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BWP-ге
P0.4914404
1 Refacta AI(REFACTA)-ден BZD-ге
$0.0736062
1 Refacta AI(REFACTA)-ден CVE-ге
$3.5056326
1 Refacta AI(REFACTA)-ден DJF-ге
Fr6.51836
1 Refacta AI(REFACTA)-ден DOP-ге
$2.3579618
1 Refacta AI(REFACTA)-ден DZD-ге
د.ج4.7906284
1 Refacta AI(REFACTA)-ден FJD-ге
$0.0831274
1 Refacta AI(REFACTA)-ден GNF-ге
Fr318.4109
1 Refacta AI(REFACTA)-ден GTQ-ге
Q0.2805092
1 Refacta AI(REFACTA)-ден GYD-ге
$7.6594392
1 Refacta AI(REFACTA)-ден ISK-ге
kr4.61412

Refacta AI Ресурс

Refacta AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Refacta AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Refacta AI туралы басқа сұрақтар

Refacta AI (REFACTA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі REFACTA бағасы — 0.03662 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
REFACTA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
REFACTA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03662. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Refacta AI үшін нарықтық капитализация қандай?
REFACTA үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
REFACTA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
REFACTA айналымдағы ұсынысы: -- USD.
REFACTA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
REFACTA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) REFACTA бағасы қандай болды?
REFACTA -- USD ATL бағасына жетті.
REFACTA үшін сауда көлемі қандай?
REFACTA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 490.83K USD.
Биыл REFACTA өседі ме?
REFACTA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін REFACTA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:04:04 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

REFACTA-ден USD-ге калькуляторы

Сома

REFACTA
REFACTA
USD
USD

1 REFACTA = 0.03662 USD

REFACTA-мен саудалаңыз

REFACTA/USDT
Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

