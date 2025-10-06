БиржаDEX+
RCADE ағымдағы бағасы: 0.0002262 USD. Нақты уақыттағы RCADE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RCADE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RCADE туралы толығырақ

RCADE Баға туралы ақпарат

RCADE деген не

RCADE Ресми веб-сайт

RCADE Токеномикасы

RCADE Баға болжамы

RCADE Тарих

RCADE Сатып алу нұсқаулығы

RCADE фиатқа айырбастау

RCADE Спот

RCADE USDT-M фьючерстері

RCADE бағасы(RCADE)

1 RCADE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0002262
$0.0002262$0.0002262
-0.13%1D
USD
RCADE (RCADE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:02:59 (UTC+8)

RCADE (RCADE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0002243
$ 0.0002243$ 0.0002243
24 сағаттық төмен
$ 0.0002584
$ 0.0002584$ 0.0002584
24 сағаттық жоғары

$ 0.0002243
$ 0.0002243$ 0.0002243

$ 0.0002584
$ 0.0002584$ 0.0002584

--
----

--
----

-0.88%

-0.13%

-23.74%

-23.74%

RCADE (RCADE) нақты уақыттағы баға $ 0.0002262. Соңғы 24 сағат ішінде RCADE мен $ 0.0002243 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0002584 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RCADE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RCADE соңғы бір сағатта -0.88% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.13%, ал соңғы 7 күнде -23.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

RCADE (RCADE) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M

--
----

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

40,000,000,000
40,000,000,000 40,000,000,000

ARB

RCADE нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 56.54K. RCADE айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 40000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.05M.

RCADE (RCADE) Баға тарихы USD

RCADE Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000000294-0.13%
30 күн$ -0.0001296-36.43%
60 күн$ -0.00018-44.32%
90 күн$ -0.0003305-59.37%
Бүгінгі RCADE бағасының өзгеруі

Бүгін RCADE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000000294 (-0.13%) өзгерісін тіркеді.

RCADE 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0001296 (-36.43%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

RCADE 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RCADE $ -0.00018 (-44.32%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

RCADE 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0003305 (-59.37%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

RCADE (RCADE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

RCADE Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

RCADE (RCADE) деген не

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

RCADE MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен RCADE инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RCADE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін RCADE біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің RCADE сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

RCADE Баға болжамы (USD)

RCADE (RCADE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін RCADE (RCADE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: RCADE.

Қазір RCADE баға болжамын тексеріңіз!

RCADE (RCADE) токеномикасы

RCADE (RCADE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RCADE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады RCADE (RCADE)

RCADE қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы RCADE оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RCADE Ресурс

RCADE тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми RCADE веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: RCADE туралы басқа сұрақтар

RCADE (RCADE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RCADE бағасы — 0.0002262 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RCADE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RCADE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0002262. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
RCADE үшін нарықтық капитализация қандай?
RCADE үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RCADE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RCADE айналымдағы ұсынысы: -- USD.
RCADE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RCADE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RCADE бағасы қандай болды?
RCADE -- USD ATL бағасына жетті.
RCADE үшін сауда көлемі қандай?
RCADE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 56.54K USD.
Биыл RCADE өседі ме?
RCADE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RCADE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:02:59 (UTC+8)

RCADE (RCADE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

