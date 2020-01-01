Rain Coin (RAINCOIN) токеномикасы

Rain Coin (RAINCOIN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Rain Coin (RAINCOIN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Rain Coin (RAINCOIN) туралы ақпарат

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Ресми веб-сайт:
https://raincoin.xyz
Whitepaper:
https://raincoin.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0x8e677ca17065ed74675bc27bcabadb7eef10a292

Rain Coin (RAINCOIN) токеномикасы мен бағасын талдау

Rain Coin (RAINCOIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 23.21
$ 23.21$ 23.21
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000114358726534958
$ 0.000114358726534958$ 0.000114358726534958
Қазіргі баға:
$ 4.05
$ 4.05$ 4.05

Rain Coin (RAINCOIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Rain Coin (RAINCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын RAINCOIN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша RAINCOIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз RAINCOIN токеномикасын түсінген болсаңыз, RAINCOIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай RAINCOIN сатып алуға болады

Портфеліңізге Rain Coin (RAINCOIN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы RAINCOIN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Rain Coin (RAINCOIN) бағасының тарихы

RAINCOIN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

RAINCOIN бағасының болжамы

RAINCOIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің RAINCOIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.