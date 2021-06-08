Quickswap (QUICK) токеномикасы

Quickswap (QUICK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Quickswap (QUICK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Quickswap (QUICK) туралы ақпарат

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Ресми веб-сайт:
https://quickswap.exchange/
Whitepaper:
https://docs.quickswap.exchange/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xB5C064F955D8e7F38fE0460C556a72987494eE17

Quickswap (QUICK) токеномикасы мен бағасын талдау

Quickswap (QUICK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 18.63M
$ 18.63M$ 18.63M
Жалпы қамтуы:
$ 946.41M
$ 946.41M$ 946.41M
Айналымдағы қамту:
$ 738.25M
$ 738.25M$ 738.25M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 25.23M
$ 25.23M$ 25.23M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.119
$ 0.119$ 0.119
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.017408148679471012
$ 0.017408148679471012$ 0.017408148679471012
Қазіргі баға:
$ 0.02523
$ 0.02523$ 0.02523

Quickswap (QUICK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Quickswap (QUICK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын QUICK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша QUICK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз QUICK токеномикасын түсінген болсаңыз, QUICK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай QUICK сатып алуға болады

Портфеліңізге Quickswap (QUICK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы QUICK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Quickswap (QUICK) бағасының тарихы

QUICK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

QUICK бағасының болжамы

QUICK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QUICK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.