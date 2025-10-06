БиржаDEX+
Invesco QQQ ағымдағы бағасы: 632.49 USD. Нақты уақыттағы QQQON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. QQQON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

QQQON туралы толығырақ

QQQON Баға туралы ақпарат

QQQON деген не

QQQON Ресми веб-сайт

QQQON Токеномикасы

QQQON Баға болжамы

QQQON Тарих

QQQON Сатып алу нұсқаулығы

QQQON фиатқа айырбастау

QQQON Спот

Invesco QQQ Логотип

Invesco QQQ бағасы(QQQON)

1 QQQON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$632.47
+0.06%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:01:59 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 618.21
24 сағаттық төмен
$ 636.21
24 сағаттық жоғары

$ 618.21
$ 636.21
$ 639.163267863106
$ 566.7159774974706
-0.13%

+0.06%

+0.92%

+0.92%

Invesco QQQ (QQQON) нақты уақыттағы баға $ 632.49. Соңғы 24 сағат ішінде QQQON мен $ 618.21 аралығында сауда жасалып, ал $ 636.21 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. QQQON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 639.163267863106, ал ең төменгісі — $ 566.7159774974706.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, QQQON соңғы бір сағатта -0.13% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.06%, ал соңғы 7 күнде +0.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Invesco QQQ (QQQON) Нарықтық ақпарат

No.855

$ 19.27M
$ 58.91K
$ 19.27M
30.46K
30,461.79457655
ETH

Invesco QQQ нарықтық капитализациясы $ 19.27M, тәуліктік сауда көлемі $ 58.91K. QQQON айналымдағы мөлшері 30.46K, жалпы мөлшері 30461.79457655. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.27M.

Invesco QQQ (QQQON) Баға тарихы USD

Invesco QQQ Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.3793+0.06%
30 күн$ +29.22+4.84%
60 күн$ +112.49+21.63%
90 күн$ +112.49+21.63%
Бүгінгі Invesco QQQ бағасының өзгеруі

Бүгін QQQON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.3793 (+0.06%) өзгерісін тіркеді.

Invesco QQQ 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +29.22 (+4.84%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Invesco QQQ 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда QQQON $ +112.49 (+21.63%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Invesco QQQ 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +112.49 (+21.63%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Invesco QQQ (QQQON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Invesco QQQ Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Invesco QQQ (QQQON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Invesco QQQ MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Invesco QQQ инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін QQQON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Invesco QQQ біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Invesco QQQ сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Invesco QQQ Баға болжамы (USD)

Invesco QQQ (QQQON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Invesco QQQ (QQQON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Invesco QQQ.

Қазір Invesco QQQ баға болжамын тексеріңіз!

Invesco QQQ (QQQON) токеномикасы

Invesco QQQ (QQQON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. QQQON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Invesco QQQ (QQQON)

Invesco QQQ қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Invesco QQQ оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Invesco QQQ Ресурс

Invesco QQQ тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Invesco QQQ веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Invesco QQQ туралы басқа сұрақтар

Invesco QQQ (QQQON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі QQQON бағасы — 632.49 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
QQQON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
QQQON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 632.49. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Invesco QQQ үшін нарықтық капитализация қандай?
QQQON үшін нарықтық капитализация: $ 19.27M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
QQQON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
QQQON айналымдағы ұсынысы: 30.46K USD.
QQQON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
QQQON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 639.163267863106 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) QQQON бағасы қандай болды?
QQQON 566.7159774974706 USD ATL бағасына жетті.
QQQON үшін сауда көлемі қандай?
QQQON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 58.91K USD.
Биыл QQQON өседі ме?
QQQON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін QQQON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:01:59 (UTC+8)

Invesco QQQ (QQQON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

QQQON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

QQQON
USD
1 QQQON = 632.49 USD

QQQON-мен саудалаңыз

QQQON/USDT
$632.47
+0.04%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

