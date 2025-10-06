БиржаDEX+
I love puppies ағымдағы бағасы: 0.0000000000001428 USD. Нақты уақыттағы PUPPIES1-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUPPIES1 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!I love puppies ағымдағы бағасы: 0.0000000000001428 USD. Нақты уақыттағы PUPPIES1-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUPPIES1 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PUPPIES1 туралы толығырақ

PUPPIES1 Баға туралы ақпарат

PUPPIES1 деген не

PUPPIES1 Ресми веб-сайт

PUPPIES1 Токеномикасы

PUPPIES1 Баға болжамы

PUPPIES1 Тарих

PUPPIES1 Сатып алу нұсқаулығы

PUPPIES1 фиатқа айырбастау

I love puppies Логотип

I love puppies бағасы(PUPPIES1)

1 PUPPIES1-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0000000000001428
$0.0000000000001428$0.0000000000001428
-0.06%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:31:57 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000000000001296
$ 0.0000000000001296$ 0.0000000000001296
24 сағаттық төмен
$ 0.0000000000001701
$ 0.0000000000001701$ 0.0000000000001701
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000000000001296
$ 0.0000000000001296$ 0.0000000000001296

$ 0.0000000000001701
$ 0.0000000000001701$ 0.0000000000001701

$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443

$ 0.000000000000316317
$ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317

0.00%

-0.06%

0.00%

0.00%

I love puppies (PUPPIES1) нақты уақыттағы баға $ 0.0000000000001428. Соңғы 24 сағат ішінде PUPPIES1 мен $ 0.0000000000001296 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000000000001701 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PUPPIES1 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000000000339902443, ал ең төменгісі — $ 0.000000000000316317.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PUPPIES1 соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.06%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

I love puppies (PUPPIES1) Нарықтық ақпарат

No.3811

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

$ 60.07K
$ 60.07K$ 60.07K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000

0.00%

ETH

I love puppies нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 1.70K. PUPPIES1 айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 420690000000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 60.07K.

I love puppies (PUPPIES1) Баға тарихы USD

I love puppies Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000000000000000086-0.06%
30 күн$ -0.0000000000003572-71.44%
60 күн$ -0.0000000000003572-71.44%
90 күн$ -0.0000000000003572-71.44%
Бүгінгі I love puppies бағасының өзгеруі

Бүгін PUPPIES1 өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000000000000000086 (-0.06%) өзгерісін тіркеді.

I love puppies 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0000000000003572 (-71.44%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

I love puppies 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PUPPIES1 $ -0.0000000000003572 (-71.44%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

I love puppies 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0000000000003572 (-71.44%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

I love puppies (PUPPIES1) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

I love puppies Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

I love puppies (PUPPIES1) деген не

In a world where dogs once ruled,a new era dawns—the Age of Puppies. Endorsed by Elon,Let the dogs rest. The $Puppies are taking over.

I love puppies MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен I love puppies инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PUPPIES1 стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін I love puppies біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің I love puppies сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

I love puppies Баға болжамы (USD)

I love puppies (PUPPIES1) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін I love puppies (PUPPIES1) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: I love puppies.

Қазір I love puppies баға болжамын тексеріңіз!

I love puppies (PUPPIES1) токеномикасы

I love puppies (PUPPIES1) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PUPPIES1 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады I love puppies (PUPPIES1)

I love puppies қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы I love puppies оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

I love puppies Ресурс

I love puppies тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми I love puppies веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: I love puppies туралы басқа сұрақтар

I love puppies (PUPPIES1) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PUPPIES1 бағасы — 0.0000000000001428 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PUPPIES1-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PUPPIES1-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0000000000001428. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
I love puppies үшін нарықтық капитализация қандай?
PUPPIES1 үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PUPPIES1 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PUPPIES1 айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
PUPPIES1 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PUPPIES1 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000000000339902443 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PUPPIES1 бағасы қандай болды?
PUPPIES1 0.000000000000316317 USD ATL бағасына жетті.
PUPPIES1 үшін сауда көлемі қандай?
PUPPIES1 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 1.70K USD.
Биыл PUPPIES1 өседі ме?
PUPPIES1 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PUPPIES1 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:31:57 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

