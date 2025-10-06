БиржаDEX+
PUP ағымдағы бағасы: 0.004639 USD. Нақты уақыттағы PUP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PUP туралы толығырақ

PUP Баға туралы ақпарат

PUP деген не

PUP Ресми веб-сайт

PUP Токеномикасы

PUP Баға болжамы

PUP Тарих

PUP Сатып алу нұсқаулығы

PUP фиатқа айырбастау

PUP Спот

PUP USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

PUP Логотип

PUP бағасы(PUP)

1 PUP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
USD
PUP (PUP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:00:19 (UTC+8)

PUP (PUP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

-8.14%

0.00%

+1.06%

+1.06%

PUP (PUP) нақты уақыттағы баға $ 0.004639. Соңғы 24 сағат ішінде PUP мен $ 0.004501 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00699 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PUP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.031040685718077, ал ең төменгісі — $ 0.000095540290490576.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PUP соңғы бір сағатта -8.14% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +1.06% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PUP (PUP) Нарықтық ақпарат

No.1322

100.00%

BSC

PUP нарықтық капитализациясы $ 4.64M, тәуліктік сауда көлемі $ 143.18K. PUP айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.64M.

PUP (PUP) Баға тарихы USD

PUP Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ +0.003039+189.93%
60 күн$ +0.002639+131.95%
90 күн$ +0.002639+131.95%
Бүгінгі PUP бағасының өзгеруі

Бүгін PUP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

PUP 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.003039 (+189.93%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

PUP 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PUP $ +0.002639 (+131.95%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

PUP 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.002639 (+131.95%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

PUP (PUP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

PUP Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

PUP (PUP) деген не

PUP is a meme coin centered on dog and Binance visual associations, turning BNB upside down to form PUP.

PUP MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен PUP инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PUP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін PUP біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің PUP сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

PUP Баға болжамы (USD)

PUP (PUP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PUP (PUP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PUP.

Қазір PUP баға болжамын тексеріңіз!

PUP (PUP) токеномикасы

PUP (PUP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PUP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады PUP (PUP)

PUP қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы PUP оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

PUP - жергілікті валюталарға

1 PUP(PUP)-ден VND-ге
122.075285
1 PUP(PUP)-ден AUD-ге
A$0.00709767
1 PUP(PUP)-ден GBP-ге
0.00352564
1 PUP(PUP)-ден EUR-ге
0.00398954
1 PUP(PUP)-ден USD-ге
$0.004639
1 PUP(PUP)-ден MYR-ге
RM0.01943741
1 PUP(PUP)-ден TRY-ге
0.19502356
1 PUP(PUP)-ден JPY-ге
¥0.714406
1 PUP(PUP)-ден ARS-ге
ARS$6.79205268
1 PUP(PUP)-ден RUB-ге
0.37399618
1 PUP(PUP)-ден INR-ге
0.41157208
1 PUP(PUP)-ден IDR-ге
Rp77.31663574
1 PUP(PUP)-ден PHP-ге
0.27258764
1 PUP(PUP)-ден EGP-ге
￡E.0.21891441
1 PUP(PUP)-ден BRL-ге
R$0.02486504
1 PUP(PUP)-ден CAD-ге
C$0.0064946
1 PUP(PUP)-ден BDT-ге
0.56614356
1 PUP(PUP)-ден NGN-ге
6.70372612
1 PUP(PUP)-ден COP-ге
$17.911179
1 PUP(PUP)-ден ZAR-ге
R.0.08039387
1 PUP(PUP)-ден UAH-ге
0.19502356
1 PUP(PUP)-ден TZS-ге
T.Sh.11.398023
1 PUP(PUP)-ден VES-ге
Bs1.025219
1 PUP(PUP)-ден CLP-ге
$4.36066
1 PUP(PUP)-ден PKR-ге
Rs1.31153808
1 PUP(PUP)-ден KZT-ге
2.43644919
1 PUP(PUP)-ден THB-ге
฿0.15067472
1 PUP(PUP)-ден TWD-ге
NT$0.14339149
1 PUP(PUP)-ден AED-ге
د.إ0.01702513
1 PUP(PUP)-ден CHF-ге
Fr0.0037112
1 PUP(PUP)-ден HKD-ге
HK$0.03604503
1 PUP(PUP)-ден AMD-ге
֏1.77464945
1 PUP(PUP)-ден MAD-ге
.د.م0.04318909
1 PUP(PUP)-ден MXN-ге
$0.08572872
1 PUP(PUP)-ден SAR-ге
ريال0.01739625
1 PUP(PUP)-ден ETB-ге
Br0.70800418
1 PUP(PUP)-ден KES-ге
KSh0.59908046
1 PUP(PUP)-ден JOD-ге
د.أ0.003289051
1 PUP(PUP)-ден PLN-ге
0.01711791
1 PUP(PUP)-ден RON-ге
лв0.02045799
1 PUP(PUP)-ден SEK-ге
kr0.04397772
1 PUP(PUP)-ден BGN-ге
лв0.00783991
1 PUP(PUP)-ден HUF-ге
Ft1.56246159
1 PUP(PUP)-ден CZK-ге
0.09806846
1 PUP(PUP)-ден KWD-ге
د.ك0.001424173
1 PUP(PUP)-ден ILS-ге
0.01512314
1 PUP(PUP)-ден BOB-ге
Bs0.03214827
1 PUP(PUP)-ден AZN-ге
0.0078863
1 PUP(PUP)-ден TJS-ге
SM0.04277158
1 PUP(PUP)-ден GEL-ге
0.01257169
1 PUP(PUP)-ден AOA-ге
Kz4.22877323
1 PUP(PUP)-ден BHD-ге
.د.ب0.001748903
1 PUP(PUP)-ден BMD-ге
$0.004639
1 PUP(PUP)-ден DKK-ге
kr0.03006072
1 PUP(PUP)-ден HNL-ге
L0.12195931
1 PUP(PUP)-ден MUR-ге
0.21311566
1 PUP(PUP)-ден NAD-ге
$0.0802547
1 PUP(PUP)-ден NOK-ге
kr0.04699307
1 PUP(PUP)-ден NZD-ге
$0.00811825
1 PUP(PUP)-ден PAB-ге
B/.0.004639
1 PUP(PUP)-ден PGK-ге
K0.01953019
1 PUP(PUP)-ден QAR-ге
ر.ق0.01693235
1 PUP(PUP)-ден RSD-ге
дин.0.47238937
1 PUP(PUP)-ден UZS-ге
soʻm55.22618164
1 PUP(PUP)-ден ALL-ге
L0.389676
1 PUP(PUP)-ден ANG-ге
ƒ0.00830381
1 PUP(PUP)-ден AWG-ге
ƒ0.00830381
1 PUP(PUP)-ден BBD-ге
$0.009278
1 PUP(PUP)-ден BAM-ге
KM0.00783991
1 PUP(PUP)-ден BIF-ге
Fr13.680411
1 PUP(PUP)-ден BND-ге
$0.0060307
1 PUP(PUP)-ден BSD-ге
$0.004639
1 PUP(PUP)-ден JMD-ге
$0.74446672
1 PUP(PUP)-ден KHR-ге
18.63050234
1 PUP(PUP)-ден KMF-ге
Fr1.976214
1 PUP(PUP)-ден LAK-ге
100.84782407
1 PUP(PUP)-ден LKR-ге
රු1.41215799
1 PUP(PUP)-ден MDL-ге
L0.07849188
1 PUP(PUP)-ден MGA-ге
Ar20.8963755
1 PUP(PUP)-ден MOP-ге
P0.037112
1 PUP(PUP)-ден MVR-ге
0.0709767
1 PUP(PUP)-ден MWK-ге
MK8.0398509
1 PUP(PUP)-ден MZN-ге
MT0.2964321
1 PUP(PUP)-ден NPR-ге
रु0.65836688
1 PUP(PUP)-ден PYG-ге
32.899788
1 PUP(PUP)-ден RWF-ге
Fr6.740467
1 PUP(PUP)-ден SBD-ге
$0.03817897
1 PUP(PUP)-ден SCR-ге
0.06322957
1 PUP(PUP)-ден SRD-ге
$0.1799932
1 PUP(PUP)-ден SVC-ге
$0.04054486
1 PUP(PUP)-ден SZL-ге
L0.0802547
1 PUP(PUP)-ден TMT-ге
m0.0162365
1 PUP(PUP)-ден TND-ге
د.ت0.013708245
1 PUP(PUP)-ден TTD-ге
$0.03140603
1 PUP(PUP)-ден UGX-ге
Sh16.162276
1 PUP(PUP)-ден XAF-ге
Fr2.639591
1 PUP(PUP)-ден XCD-ге
$0.0125253
1 PUP(PUP)-ден XOF-ге
Fr2.639591
1 PUP(PUP)-ден XPF-ге
Fr0.477817
1 PUP(PUP)-ден BWP-ге
P0.06225538
1 PUP(PUP)-ден BZD-ге
$0.00932439
1 PUP(PUP)-ден CVE-ге
$0.44409147
1 PUP(PUP)-ден DJF-ге
Fr0.825742
1 PUP(PUP)-ден DOP-ге
$0.29870521
1 PUP(PUP)-ден DZD-ге
د.ج0.60687398
1 PUP(PUP)-ден FJD-ге
$0.01053053
1 PUP(PUP)-ден GNF-ге
Fr40.336105
1 PUP(PUP)-ден GTQ-ге
Q0.03553474
1 PUP(PUP)-ден GYD-ге
$0.97029324
1 PUP(PUP)-ден ISK-ге
kr0.584514

PUP Ресурс

PUP тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми PUP веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: PUP туралы басқа сұрақтар

PUP (PUP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PUP бағасы — 0.004639 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PUP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PUP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.004639. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PUP үшін нарықтық капитализация қандай?
PUP үшін нарықтық капитализация: $ 4.64M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PUP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PUP айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
PUP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PUP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.031040685718077 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PUP бағасы қандай болды?
PUP 0.000095540290490576 USD ATL бағасына жетті.
PUP үшін сауда көлемі қандай?
PUP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 143.18K USD.
Биыл PUP өседі ме?
PUP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PUP баға болжамын қарап көріңіз.
PUP (PUP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

PUP-ден USD-ге калькуляторы

Сома

PUP
PUP
USD
USD

1 PUP = 0.004639 USD

PUP-мен саудалаңыз

PUP/USDT
0.00%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

