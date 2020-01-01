PUNDIAI (PUNDIAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, PUNDIAI (PUNDIAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

PUNDIAI (PUNDIAI) туралы ақпарат

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

Ресми веб-сайт:
https://pundi.ai/
Whitepaper:
https://pundi.gitbook.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef

PUNDIAI (PUNDIAI) токеномикасы мен бағасын талдау

PUNDIAI (PUNDIAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Жалпы қамтуы:
$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M
Айналымдағы қамту:
$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 14.77M
$ 14.77M$ 14.77M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 53.947
$ 53.947$ 53.947
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1.8253727976425043
$ 1.8253727976425043$ 1.8253727976425043
Қазіргі баға:
$ 0.7801
$ 0.7801$ 0.7801

PUNDIAI (PUNDIAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

PUNDIAI (PUNDIAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PUNDIAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PUNDIAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PUNDIAI токеномикасын түсінген болсаңыз, PUNDIAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PUNDIAI сатып алуға болады

Портфеліңізге PUNDIAI (PUNDIAI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PUNDIAI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

PUNDIAI (PUNDIAI) бағасының тарихы

PUNDIAI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PUNDIAI бағасының болжамы

PUNDIAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PUNDIAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.