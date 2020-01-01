PUMLx (PUMLX) токеномикасы

PUMLx (PUMLX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, PUMLx (PUMLX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
PUMLx (PUMLX) туралы ақпарат

PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities.

Ресми веб-сайт:
https://puml.io
Whitepaper:
https://whitepaper.puml.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73

PUMLx (PUMLX) токеномикасы мен бағасын талдау

PUMLx (PUMLX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 52.99K
Жалпы қамтуы:
$ 495.14M
Айналымдағы қамту:
$ 129.25M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 203.01K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02043
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000250137201915361
Қазіргі баға:
$ 0.00041
PUMLx (PUMLX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

PUMLx (PUMLX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PUMLX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PUMLX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PUMLX токеномикасын түсінген болсаңыз, PUMLX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PUMLX сатып алуға болады

Портфеліңізге PUMLx (PUMLX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PUMLX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

PUMLx (PUMLX) бағасының тарихы

PUMLX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PUMLX бағасының болжамы

PUMLX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PUMLX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

