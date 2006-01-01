Plume Network (PLUME) токеномикасы

Plume Network (PLUME) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Plume Network (PLUME) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Plume Network (PLUME) туралы ақпарат

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Ресми веб-сайт:
https://plume.org
Whitepaper:
https://docs.plume.org/plume
Block Explorer:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Plume Network (PLUME) токеномикасы мен бағасын талдау

Plume Network (PLUME) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 238.10M
$ 238.10M$ 238.10M
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 2.65B
$ 2.65B$ 2.65B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 898.50M
$ 898.50M$ 898.50M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.24793
$ 0.24793$ 0.24793
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497
Қазіргі баға:
$ 0.08985
$ 0.08985$ 0.08985

Plume Network (PLUME) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Plume Network (PLUME) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PLUME токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PLUME токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PLUME токеномикасын түсінген болсаңыз, PLUME токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PLUME сатып алуға болады

Портфеліңізге Plume Network (PLUME) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PLUME сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Plume Network (PLUME) бағасының тарихы

PLUME бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PLUME бағасының болжамы

PLUME қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PLUME бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.