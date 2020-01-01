Pixelverse (PIXFI) токеномикасы

Pixelverse (PIXFI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Pixelverse (PIXFI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Pixelverse (PIXFI) туралы ақпарат

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Ресми веб-сайт:
https://pixelverse.xyz
Whitepaper:
https://docs.pixelverse.xyz
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa

Pixelverse (PIXFI) токеномикасы мен бағасын талдау

Pixelverse (PIXFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
Жалпы қамтуы:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Айналымдағы қамту:
$ 2.87B
$ 2.87B$ 2.87B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.09945
$ 0.09945$ 0.09945
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000340195291860868
$ 0.000340195291860868$ 0.000340195291860868
Қазіргі баға:
$ 0.0003605
$ 0.0003605$ 0.0003605

Pixelverse (PIXFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Pixelverse (PIXFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PIXFI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PIXFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PIXFI токеномикасын түсінген болсаңыз, PIXFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PIXFI сатып алуға болады

Портфеліңізге Pixelverse (PIXFI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PIXFI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Pixelverse (PIXFI) бағасының тарихы

PIXFI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PIXFI бағасының болжамы

PIXFI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PIXFI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

