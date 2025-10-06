БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Pipe Network ағымдағы бағасы: 0.07398 USD. Нақты уақыттағы PIPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PIPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Pipe Network ағымдағы бағасы: 0.07398 USD. Нақты уақыттағы PIPE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PIPE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PIPE туралы толығырақ

PIPE Баға туралы ақпарат

PIPE деген не

PIPE Whitepaper

PIPE Ресми веб-сайт

PIPE Токеномикасы

PIPE Баға болжамы

PIPE Тарих

PIPE Сатып алу нұсқаулығы

PIPE фиатқа айырбастау

PIPE Спот

PIPE USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Pipe Network Логотип

Pipe Network бағасы(PIPE)

1 PIPE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.07402
$0.07402$0.07402
-2.96%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:30:35 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.07398
$ 0.07398$ 0.07398
24 сағаттық төмен
$ 0.0795
$ 0.0795$ 0.0795
24 сағаттық жоғары

$ 0.07398
$ 0.07398$ 0.07398

$ 0.0795
$ 0.0795$ 0.0795

$ 0.34291515733046557
$ 0.34291515733046557$ 0.34291515733046557

$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619

-1.09%

-2.96%

-18.99%

-18.99%

Pipe Network (PIPE) нақты уақыттағы баға $ 0.07398. Соңғы 24 сағат ішінде PIPE мен $ 0.07398 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0795 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PIPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.34291515733046557, ал ең төменгісі — $ 0.05288812467524619.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PIPE соңғы бір сағатта -1.09% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.96%, ал соңғы 7 күнде -18.99% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pipe Network (PIPE) Нарықтық ақпарат

No.1236

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

$ 58.91K
$ 58.91K$ 58.91K

$ 73.98M
$ 73.98M$ 73.98M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.00%

SOL

Pipe Network нарықтық капитализациясы $ 7.40M, тәуліктік сауда көлемі $ 58.91K. PIPE айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 73.98M.

Pipe Network (PIPE) Баға тарихы USD

Pipe Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0022578-2.96%
30 күн$ +0.02398+47.96%
60 күн$ +0.02398+47.96%
90 күн$ +0.02398+47.96%
Бүгінгі Pipe Network бағасының өзгеруі

Бүгін PIPE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0022578 (-2.96%) өзгерісін тіркеді.

Pipe Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.02398 (+47.96%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Pipe Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PIPE $ +0.02398 (+47.96%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Pipe Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.02398 (+47.96%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Pipe Network (PIPE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Pipe Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Pipe Network (PIPE) деген не

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Pipe Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PIPE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Pipe Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Pipe Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Pipe Network Баға болжамы (USD)

Pipe Network (PIPE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pipe Network (PIPE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pipe Network.

Қазір Pipe Network баға болжамын тексеріңіз!

Pipe Network (PIPE) токеномикасы

Pipe Network (PIPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PIPE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Pipe Network (PIPE)

Pipe Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Pipe Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

PIPE - жергілікті валюталарға

1 Pipe Network(PIPE)-ден VND-ге
1,946.7837
1 Pipe Network(PIPE)-ден AUD-ге
A$0.1124496
1 Pipe Network(PIPE)-ден GBP-ге
0.0562248
1 Pipe Network(PIPE)-ден EUR-ге
0.0636228
1 Pipe Network(PIPE)-ден USD-ге
$0.07398
1 Pipe Network(PIPE)-ден MYR-ге
RM0.3099762
1 Pipe Network(PIPE)-ден TRY-ге
3.1101192
1 Pipe Network(PIPE)-ден JPY-ге
¥11.39292
1 Pipe Network(PIPE)-ден ARS-ге
ARS$109.4371344
1 Pipe Network(PIPE)-ден RUB-ге
5.9916402
1 Pipe Network(PIPE)-ден INR-ге
6.5635056
1 Pipe Network(PIPE)-ден IDR-ге
Rp1,232.9995068
1 Pipe Network(PIPE)-ден PHP-ге
4.342626
1 Pipe Network(PIPE)-ден EGP-ге
￡E.3.491856
1 Pipe Network(PIPE)-ден BRL-ге
R$0.3965328
1 Pipe Network(PIPE)-ден CAD-ге
C$0.103572
1 Pipe Network(PIPE)-ден BDT-ге
9.0285192
1 Pipe Network(PIPE)-ден NGN-ге
106.9070184
1 Pipe Network(PIPE)-ден COP-ге
$284.538177
1 Pipe Network(PIPE)-ден ZAR-ге
R.1.279854
1 Pipe Network(PIPE)-ден UAH-ге
3.1101192
1 Pipe Network(PIPE)-ден TZS-ге
T.Sh.181.76886
1 Pipe Network(PIPE)-ден VES-ге
Bs16.34958
1 Pipe Network(PIPE)-ден CLP-ге
$69.5412
1 Pipe Network(PIPE)-ден PKR-ге
Rs20.9156256
1 Pipe Network(PIPE)-ден KZT-ге
38.8550358
1 Pipe Network(PIPE)-ден THB-ге
฿2.4028704
1 Pipe Network(PIPE)-ден TWD-ге
NT$2.2852422
1 Pipe Network(PIPE)-ден AED-ге
د.إ0.2715066
1 Pipe Network(PIPE)-ден CHF-ге
Fr0.059184
1 Pipe Network(PIPE)-ден HKD-ге
HK$0.5748246
1 Pipe Network(PIPE)-ден AMD-ге
֏28.301049
1 Pipe Network(PIPE)-ден MAD-ге
.د.م0.6887538
1 Pipe Network(PIPE)-ден MXN-ге
$1.3671504
1 Pipe Network(PIPE)-ден SAR-ге
ريال0.277425
1 Pipe Network(PIPE)-ден ETB-ге
Br11.2908276
1 Pipe Network(PIPE)-ден KES-ге
KSh9.5537772
1 Pipe Network(PIPE)-ден JOD-ге
د.أ0.05245182
1 Pipe Network(PIPE)-ден PLN-ге
0.2729862
1 Pipe Network(PIPE)-ден RON-ге
лв0.3262518
1 Pipe Network(PIPE)-ден SEK-ге
kr0.7005906
1 Pipe Network(PIPE)-ден BGN-ге
лв0.1250262
1 Pipe Network(PIPE)-ден HUF-ге
Ft24.849882
1 Pipe Network(PIPE)-ден CZK-ге
1.560978
1 Pipe Network(PIPE)-ден KWD-ге
د.ك0.02271186
1 Pipe Network(PIPE)-ден ILS-ге
0.240435
1 Pipe Network(PIPE)-ден BOB-ге
Bs0.5126814
1 Pipe Network(PIPE)-ден AZN-ге
0.125766
1 Pipe Network(PIPE)-ден TJS-ге
SM0.6820956
1 Pipe Network(PIPE)-ден GEL-ге
0.2004858
1 Pipe Network(PIPE)-ден AOA-ге
Kz67.4379486
1 Pipe Network(PIPE)-ден BHD-ге
.د.ب0.02789046
1 Pipe Network(PIPE)-ден BMD-ге
$0.07398
1 Pipe Network(PIPE)-ден DKK-ге
kr0.4786506
1 Pipe Network(PIPE)-ден HNL-ге
L1.9449342
1 Pipe Network(PIPE)-ден MUR-ге
3.3986412
1 Pipe Network(PIPE)-ден NAD-ге
$1.279854
1 Pipe Network(PIPE)-ден NOK-ге
kr0.7486776
1 Pipe Network(PIPE)-ден NZD-ге
$0.129465
1 Pipe Network(PIPE)-ден PAB-ге
B/.0.07398
1 Pipe Network(PIPE)-ден PGK-ге
K0.3114558
1 Pipe Network(PIPE)-ден QAR-ге
ر.ق0.270027
1 Pipe Network(PIPE)-ден RSD-ге
дин.7.5215466
1 Pipe Network(PIPE)-ден UZS-ге
soʻm880.7141448
1 Pipe Network(PIPE)-ден ALL-ге
L6.21432
1 Pipe Network(PIPE)-ден ANG-ге
ƒ0.1324242
1 Pipe Network(PIPE)-ден AWG-ге
ƒ0.1324242
1 Pipe Network(PIPE)-ден BBD-ге
$0.14796
1 Pipe Network(PIPE)-ден BAM-ге
KM0.1250262
1 Pipe Network(PIPE)-ден BIF-ге
Fr218.16702
1 Pipe Network(PIPE)-ден BND-ге
$0.096174
1 Pipe Network(PIPE)-ден BSD-ге
$0.07398
1 Pipe Network(PIPE)-ден JMD-ге
$11.8723104
1 Pipe Network(PIPE)-ден KHR-ге
297.1081188
1 Pipe Network(PIPE)-ден KMF-ге
Fr31.51548
1 Pipe Network(PIPE)-ден LAK-ге
1,608.2608374
1 Pipe Network(PIPE)-ден LKR-ге
රු22.5202518
1 Pipe Network(PIPE)-ден MDL-ге
L1.2517416
1 Pipe Network(PIPE)-ден MGA-ге
Ar333.24291
1 Pipe Network(PIPE)-ден MOP-ге
P0.59184
1 Pipe Network(PIPE)-ден MVR-ге
1.131894
1 Pipe Network(PIPE)-ден MWK-ге
MK128.214738
1 Pipe Network(PIPE)-ден MZN-ге
MT4.727322
1 Pipe Network(PIPE)-ден NPR-ге
रु10.4992416
1 Pipe Network(PIPE)-ден PYG-ге
524.66616
1 Pipe Network(PIPE)-ден RWF-ге
Fr107.49294
1 Pipe Network(PIPE)-ден SBD-ге
$0.6088554
1 Pipe Network(PIPE)-ден SCR-ге
1.1111796
1 Pipe Network(PIPE)-ден SRD-ге
$2.870424
1 Pipe Network(PIPE)-ден SVC-ге
$0.6465852
1 Pipe Network(PIPE)-ден SZL-ге
L1.279854
1 Pipe Network(PIPE)-ден TMT-ге
m0.25893
1 Pipe Network(PIPE)-ден TND-ге
د.ت0.2186109
1 Pipe Network(PIPE)-ден TTD-ге
$0.5008446
1 Pipe Network(PIPE)-ден UGX-ге
Sh257.74632
1 Pipe Network(PIPE)-ден XAF-ге
Fr42.02064
1 Pipe Network(PIPE)-ден XCD-ге
$0.199746
1 Pipe Network(PIPE)-ден XOF-ге
Fr42.02064
1 Pipe Network(PIPE)-ден XPF-ге
Fr7.61994
1 Pipe Network(PIPE)-ден BWP-ге
P0.9928116
1 Pipe Network(PIPE)-ден BZD-ге
$0.1486998
1 Pipe Network(PIPE)-ден CVE-ге
$7.0821054
1 Pipe Network(PIPE)-ден DJF-ге
Fr13.16844
1 Pipe Network(PIPE)-ден DOP-ге
$4.7635722
1 Pipe Network(PIPE)-ден DZD-ге
د.ج9.6640074
1 Pipe Network(PIPE)-ден FJD-ге
$0.1679346
1 Pipe Network(PIPE)-ден GNF-ге
Fr643.2561
1 Pipe Network(PIPE)-ден GTQ-ге
Q0.5666868
1 Pipe Network(PIPE)-ден GYD-ге
$15.4736568
1 Pipe Network(PIPE)-ден ISK-ге
kr9.32148

Pipe Network Ресурс

Pipe Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Pipe Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Pipe Network туралы басқа сұрақтар

Pipe Network (PIPE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PIPE бағасы — 0.07398 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PIPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PIPE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.07398. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pipe Network үшін нарықтық капитализация қандай?
PIPE үшін нарықтық капитализация: $ 7.40M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PIPE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PIPE айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
PIPE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PIPE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.34291515733046557 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PIPE бағасы қандай болды?
PIPE 0.05288812467524619 USD ATL бағасына жетті.
PIPE үшін сауда көлемі қандай?
PIPE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 58.91K USD.
Биыл PIPE өседі ме?
PIPE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PIPE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:30:35 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

PIPE-ден USD-ге калькуляторы

Сома

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0.07398 USD

PIPE-мен саудалаңыз

PIPE/USDT
$0.07402
$0.07402$0.07402
-2.94%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,326.43
$107,326.43$107,326.43

+1.49%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,656.35
$3,656.35$3,656.35

+1.87%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.03
$169.03$169.03

+1.37%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9641
$0.9641$0.9641

+2.37%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,326.43
$107,326.43$107,326.43

+1.49%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,656.35
$3,656.35$3,656.35

+1.87%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.03
$169.03$169.03

+1.37%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3616
$2.3616$2.3616

+1.48%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,000.91
$1,000.91$1,000.91

+2.11%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0740
$0.0740$0.0740

+48.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1798
$0.1798$0.1798

-40.06%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04800
$0.04800$0.04800

+380.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000050
$0.000050$0.000050

+127.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000006949
$0.0000006949$0.0000006949

+74.51%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001827
$0.0000000000001827$0.0000000000001827

+82.70%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0740
$0.0740$0.0740

+48.00%