PINGPONG ағымдағы бағасы: 0.04809 USD. Нақты уақыттағы PINGPONG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PINGPONG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PINGPONG туралы толығырақ

PINGPONG Баға туралы ақпарат

PINGPONG деген не

PINGPONG Whitepaper

PINGPONG Ресми веб-сайт

PINGPONG Токеномикасы

PINGPONG Баға болжамы

PINGPONG Тарих

PINGPONG Сатып алу нұсқаулығы

PINGPONG фиатқа айырбастау

PINGPONG Спот

PINGPONG USDT-M фьючерстері

PINGPONG бағасы(PINGPONG)

1 PINGPONG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.04809
-2.78%1D
USD
PINGPONG (PINGPONG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:58:07 (UTC+8)

PINGPONG (PINGPONG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.04723
24 сағаттық төмен
$ 0.05512
24 сағаттық жоғары

$ 0.04723
$ 0.05512
--
--
-0.23%

-2.78%

-30.05%

-30.05%

PINGPONG (PINGPONG) нақты уақыттағы баға $ 0.04809. Соңғы 24 сағат ішінде PINGPONG мен $ 0.04723 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.05512 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PINGPONG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PINGPONG соңғы бір сағатта -0.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.78%, ал соңғы 7 күнде -30.05% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PINGPONG (PINGPONG) Нарықтық ақпарат

--
$ 59.76K
$ 59.76K$ 59.76K

$ 48.09M
$ 48.09M$ 48.09M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

PINGPONG нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 59.76K. PINGPONG айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 48.09M.

PINGPONG (PINGPONG) Баға тарихы USD

PINGPONG Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0013751-2.78%
30 күн$ -0.05379-52.80%
60 күн$ +0.02809+140.45%
90 күн$ +0.02809+140.45%
Бүгінгі PINGPONG бағасының өзгеруі

Бүгін PINGPONG өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0013751 (-2.78%) өзгерісін тіркеді.

PINGPONG 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.05379 (-52.80%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

PINGPONG 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PINGPONG $ +0.02809 (+140.45%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

PINGPONG 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.02809 (+140.45%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

PINGPONG (PINGPONG) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

PINGPONG Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

PINGPONG (PINGPONG) деген не

PINGPONG is the first compute resource exchange, connecting idle global compute—GPUs, CPUs, storage, bandwidth and more—with the emerging world of on-chain AI, offering a scalable, verifiable, and token-incentivized compute coordination layer.

PINGPONG MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен PINGPONG инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PINGPONG стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін PINGPONG біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің PINGPONG сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

PINGPONG Баға болжамы (USD)

PINGPONG (PINGPONG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PINGPONG (PINGPONG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PINGPONG.

Қазір PINGPONG баға болжамын тексеріңіз!

PINGPONG (PINGPONG) токеномикасы

PINGPONG (PINGPONG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PINGPONG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады PINGPONG (PINGPONG)

PINGPONG қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы PINGPONG оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

PINGPONG - жергілікті валюталарға

PINGPONG Ресурс

PINGPONG тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми PINGPONG веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: PINGPONG туралы басқа сұрақтар

PINGPONG (PINGPONG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PINGPONG бағасы — 0.04809 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PINGPONG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PINGPONG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.04809. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PINGPONG үшін нарықтық капитализация қандай?
PINGPONG үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PINGPONG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PINGPONG айналымдағы ұсынысы: -- USD.
PINGPONG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PINGPONG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PINGPONG бағасы қандай болды?
PINGPONG -- USD ATL бағасына жетті.
PINGPONG үшін сауда көлемі қандай?
PINGPONG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 59.76K USD.
Биыл PINGPONG өседі ме?
PINGPONG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PINGPONG баға болжамын қарап көріңіз.
PINGPONG (PINGPONG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

