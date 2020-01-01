Pepe Unchained (PEPU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Pepe Unchained (PEPU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Pepe Unchained (PEPU) туралы ақпарат

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Ресми веб-сайт:
https://pepeunchained.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6

Pepe Unchained (PEPU) токеномикасы мен бағасын талдау

Pepe Unchained (PEPU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.93M
$ 7.93M$ 7.93M
Жалпы қамтуы:
$ 16.00B
$ 16.00B$ 16.00B
Айналымдағы қамту:
$ 16.00B
$ 16.00B$ 16.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 7.93M
$ 7.93M$ 7.93M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02535
$ 0.02535$ 0.02535
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000435641120832209
$ 0.000435641120832209$ 0.000435641120832209
Қазіргі баға:
$ 0.0004955
$ 0.0004955$ 0.0004955

Pepe Unchained (PEPU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Pepe Unchained (PEPU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PEPU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PEPU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PEPU токеномикасын түсінген болсаңыз, PEPU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PEPU сатып алуға болады

Портфеліңізге Pepe Unchained (PEPU) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PEPU сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Pepe Unchained (PEPU) бағасының тарихы

PEPU бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PEPU бағасының болжамы

PEPU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PEPU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.