PepeCoin (PEPECOIN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, PepeCoin (PEPECOIN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

PepeCoin (PEPECOIN) туралы ақпарат

PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics.

Ресми веб-сайт:
https://pepecoin.io
Whitepaper:
https://linktr.ee/pepecoins
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a

PepeCoin (PEPECOIN) токеномикасы мен бағасын талдау

PepeCoin (PEPECOIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 44.10M
Жалпы қамтуы:
$ 107.65M
Айналымдағы қамту:
$ 107.06M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 55.10M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 7.69
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000261303532360508
Қазіргі баға:
$ 0.4119
PepeCoin (PEPECOIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

PepeCoin (PEPECOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PEPECOIN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PEPECOIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PEPECOIN токеномикасын түсінген болсаңыз, PEPECOIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PEPECOIN сатып алуға болады

Портфеліңізге PepeCoin (PEPECOIN) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PEPECOIN сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

PepeCoin (PEPECOIN) бағасының тарихы

PEPECOIN бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PEPECOIN бағасының болжамы

PEPECOIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PEPECOIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.