Pepe (PEPE) токеномикасы
Pepe (PEPE) туралы ақпарат
Pepe барлығы ұялған Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu койндерімен барлықтарды жағдайсыз бақылау тым соғу, тайінді емес. Inu's-тар жағдайы болып қойды. Ал кедей таңдаулардың патшасы ретінде дүниедегі ең танымал мем алғашқы кезде шашуы керек. Pepe мемкойндерді қайрат пен қайрат көрсету үшін бұрын шірек алды. Қоршаған жоқ, салыстыруыз, құралды жануарлар мен жиырмаунайыларсыз қывынды, шығынды мәтіні берген, $PEPE азаматтар үшін койн, дағдылы. Тек меметикалық күшті жылдырақ бойында, $PEPE сізге жолды көрсетеді. Біз Lord Kek-тен сенім аладық.
Pepe (PEPE) токеномикасы мен бағасын талдау
Pepe (PEPE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pepe (PEPE) токенінің тереңдетілген құрылымы
PEPE токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Overview
PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract.
Issuance Mechanism
- Type: Fixed supply, no inflation or further minting.
- Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.
- Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum.
Allocation Mechanism
|Allocation Group
|Allocation Recipient
|Amount (PEPE)
|% of Total Supply
|Unlock Type
|Unlock Date
|Community/Incentives
|Community
|420,690,000,000,000
|100%
|Cliff
|2023-04-17
|Uniswap v3 Liquidity
|Uniswap Pool
|~39,166,000,000,000
|10%
|Instant
|2023-04-17
|CEX/Bridges/Liquidity
|Reserve Address
|~29,030,000,000,000
|6.9%
|Instant
|2023-04-17
- No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.
- No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project.
Usage and Incentive Mechanism
- Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.
- No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.
- No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.
- No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project.
Locking and Unlocking Mechanism
- No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.
- Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.
- Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable.
Token Distribution and Concentration
- Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.
- On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains.
Summary Table
|Metric
|Value
|Total Supply
|420,690,000,000,000 PEPE
|Initial Mint Date
|2023-04-17
|Team/Advisor Allocation
|0%
|Fundraising
|None
|Staking/Yield
|None
|Governance
|None
|Locking/Vesting
|None
|Contract Ownership
|Renounced
|Major Use
|Meme/Entertainment
|Top 10 Holder Concentration
|~41%
Key Takeaways
- PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.
- All tokens were unlocked at launch; there are no vesting or lockup mechanisms.
- No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.
- Token contract is immutable and liquidity is permanently locked.
This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.
Pepe (PEPE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pepe (PEPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PEPE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PEPE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PEPE токеномикасын түсінген болсаңыз, PEPE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
