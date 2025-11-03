Peezy Бағалар тарихы
Peezy (PEEZY) баға тарихы
Уақыт кезеңі: 2025-08-03 ~ 2025-11-03
Peezy нақты уақыттағы бағасы
Peezy қазіргі уақытта 0.000001181 USD деңгейінде саудалануда. Оның 0.00 USD нарықтық капиталдануы және 0.00 USD 24 сағаттық сауда көлемі бар. MEXC биржасының нақты уақыттағы баға бетінде қосымша PEEZY деректерін зерттеңіз.
Peezy нақты уақыттағы баға статистикасының артықшылығын пайдалана отырып, пайдаланушылар ағымдағы нарықтық трендтерді талдай алады әрі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді баға қозғалыстарын болжай алады. Қол созым жердегі нақты уақыттағы деректердің көмегімен сіз хабардар шешімдер қабылдай аласыз және Peezy туралы болашақтағы ықтимал баға болжамдары туралы инсайттар ала аласыз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:56:24 (UTC+8)
MEXC Peezy ресурстары
Peezy (PEEZY) баға тарихы туралы
Peezy баға тарихын бақылау криптовалюталық инвесторлар үшін олардың инвестицияларының өнімділігін оңай бақылауға мүмкіндік беретін маңызды құрал болып табылады. Бұл мүмкіндік уақыт бойынша Peezy баға қозғалысының жан-жақты көрінісін ұсынады, оның ішінде бастапқы құны, шыңы және жабылу бағасы, сондай-ақ сауда көлемі. Сонымен қатар, ол күнделікті пайыздық өзгерістердің жылдам көрінісін береді, бағаның айтарлықтай ауытқуы бар күндерді көрсетеді. Атап айтқанда, - Peezy таңқаларлық деңгейге көтеріліп, 0 USD ең жоғары мәнге жетті. Мұнда ұсынылған баға туралы ақпарат тек сенімділік пен дәлдікті қамтамасыз ететін MEXC сауда тарихынан алынған. Біздің Peezy тарихи баға деректеріміз әртүрлі аралықтарда қол жетімді: 1 күн, 1 апта және 1 ай, ашық, жоғары, төмен, жабық және көлем көрсеткіштерін қамтиды. Бұл деректер дәйектілік, толықтық және дәлдік үшін мұқият тексерілген, бұл оны сауда модельдеулері мен кері тестілеу үшін өте қолайлы етеді. Бұл деректер жинақтары тегін жүктеп алуға болады және нақты уақыт режимінде жаңартылып, инвесторлар үшін құнды ресурс береді.
Peezy Саудадағы тарихи деректер қолданбалары
Peezyның тарихи деректері сауда стратегияларында шешуші рөл атқарады. Міне, ол қалай пайдаланылады:
1. Техникалық талдау: Трейдерлер нарықтық үрдістер мен үлгілерді анықтау үшін Peezy тарихи деректерін пайдаланады. Диаграммалар мен көрнекі құралдар сияқты құралдарды пайдалана отырып, олар нарыққа кіру және шығу шешімдерін бағыттау үшін үлгілерді анықтайды. Тиімді тәсіл Peezy тарихи деректерді GridDB жүйесінде сақтауды және оны Python көмегімен талдауды, визуализация үшін Matplotlib және деректерді талдау үшін Pandas, Numpy және Scipy сияқты кітапханаларды пайдалануды қамтиды.
2. Баға болжамы: Тарихи деректер Peezy бағаның қозғалысын болжауда маңызды болып табылады. Өткен нарықтық үрдістерді зерттей отырып, трейдерлер үлгілерді анықтай алады және болашақ нарықтағы мінез-құлықты болжай алады. MEXC Peezy тарихи деректері, ашық, жоғары, төмен және жақын бағалар туралы минут сайын мәлімет береді, болжамды модельдерді әзірлеу және оқыту үшін өте маңызды, осылайша негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.
3. Тәуекелдерді басқару: Тарихи деректерге қол жеткізу трейдерлерге Peezy инвестициялармен байланысты тәуекелдерді бағалауға мүмкіндік береді. Ол Peezy құбылмалылықты түсінуге көмектеседі, бұл неғұрлым ақпараттандырылған инвестициялық таңдауға әкеледі.
4. Портфельді басқару: Тарихи деректер уақыт бойынша инвестициялық өнімділікті бақылауға көмектеседі. Бұл трейдерлерге жақсы жұмыс істемейтін активтерді анықтауға және кірістерді оңтайландыру үшін портфельдерін реттеуге мүмкіндік береді.
5. Сауда боттарын оқыту: Peezy тарихи криптовалюта OHLC (ашық, жоғары, төмен, жақын) нарық деректерін нарықтағы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуге бағытталған Peezy сауда боттарын оқыту үшін жүктеп алуға болады.
Бұл құралдар мен ресурстар трейдерлерге Peezy тарихи деректерге терең бойлауға мүмкіндік береді, құнды түсініктер мен сауда стратегияларын жақсартуға мүмкіндік береді.
Дисклеймер
Бұл мазмұн сізге тек ақпараттық мақсаттар үшін берілген, ол мазмұнда сілтеме жасалған кез келген бағалы қағазды, қаржылық өнімді немесе құралды сатып алуға, сатуға немесе ұстауға MEXC ұсынған ұсыныс немесе ұсыныс немесе ұсыныс болып табылмайды және инвестициялық кеңес, қаржылық кеңес, сауда бойынша кеңес немесе кез келген басқа кеңес болып табылмайды. Ұсынылған деректер MEXC биржасында, сондай-ақ басқа криптовалюта биржаларында және нарықтық деректер платформаларында сатылатын актив бағасын көрсетуі мүмкін. MEXC криптовалюта транзакцияларын өңдеу үшін комиссия ұстауы мүмкін, бұл көрсетілген айырбастау бағаларында көрсетілмеуі мүмкін. MEXC мазмұндағы кез келген қателер немесе кешігулер немесе кез келген мазмұнға байланысты жасалған әрекеттер үшін жауапты емес.
