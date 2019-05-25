ChainX (PCX) токеномикасы
ChainX (PCX) туралы ақпарат
ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.
ChainX (PCX) токеномикасы мен бағасын талдау
ChainX (PCX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ChainX (PCX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ChainX (PCX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PCX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PCX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PCX токеномикасын түсінген болсаңыз, PCX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ChainX (PCX) бағасының тарихы
PCX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
PCX бағасының болжамы
PCX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PCX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
