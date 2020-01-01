PAWZONE (PAWZONE) токеномикасы

PAWZONE (PAWZONE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, PAWZONE (PAWZONE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
PAWZONE (PAWZONE) туралы ақпарат

PawZone is a blockchain technology company focused on developing decentralized applications for Shibarium, the upcoming Shiba Inu Layer 2 network. Their community, the Pawfighters, is dedicated to the betterment of the Shiba Inu ecosystem. PawZone is currently building an NFT marketplace for Shibarium which is expected to outperform many of the larger NFT marketplaces currently available followed by Shiba Inu GG, the upcoming gaming guild. The PAW token will serve as the governance token for the project, allowing members to determine the future of the project through their participation in a DAO.PAW can be spent to level up in Shiba Inu GG to earn more for your contributions with the assets you borrow.

Ресми веб-сайт:
https://www.pawzone.io/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x1aa51bc7eb181ce48ce626bf62f8956fa9555136

PAWZONE (PAWZONE) токеномикасы мен бағасын талдау

PAWZONE (PAWZONE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 500.00B
$ 500.00B$ 500.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 191.95K
$ 191.95K$ 191.95K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000045
$ 0.000045$ 0.000045
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000010511378402
$ 0.000000010511378402$ 0.000000010511378402
Қазіргі баға:
$ 0.0000003839
$ 0.0000003839$ 0.0000003839

PAWZONE (PAWZONE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

PAWZONE (PAWZONE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PAWZONE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PAWZONE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PAWZONE токеномикасын түсінген болсаңыз, PAWZONE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай PAWZONE сатып алуға болады

Портфеліңізге PAWZONE (PAWZONE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы PAWZONE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

PAWZONE (PAWZONE) бағасының тарихы

PAWZONE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

PAWZONE бағасының болжамы

PAWZONE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PAWZONE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.