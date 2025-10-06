БиржаDEX+
Pandu Pandas ағымдағы бағасы: 0.00005091 USD. Нақты уақыттағы PANDU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PANDU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PANDU туралы толығырақ

PANDU Баға туралы ақпарат

PANDU деген не

PANDU Ресми веб-сайт

PANDU Токеномикасы

PANDU Баға болжамы

PANDU Тарих

PANDU Сатып алу нұсқаулығы

PANDU фиатқа айырбастау

PANDU Спот

Pandu Pandas Логотип

Pandu Pandas бағасы(PANDU)

1 PANDU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00005091
$0.00005091$0.00005091
-22.28%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:55:56 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00004639
$ 0.00004639$ 0.00004639
24 сағаттық төмен
$ 0.00006777
$ 0.00006777$ 0.00006777
24 сағаттық жоғары

$ 0.00004639
$ 0.00004639$ 0.00004639

$ 0.00006777
$ 0.00006777$ 0.00006777

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605$ 0.00000048806902605

-5.13%

-22.28%

-30.51%

-30.51%

Pandu Pandas (PANDU) нақты уақыттағы баға $ 0.00005091. Соңғы 24 сағат ішінде PANDU мен $ 0.00004639 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00006777 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PANDU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0002790700975526, ал ең төменгісі — $ 0.00000048806902605.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PANDU соңғы бір сағатта -5.13% өзгерді, 24 сағат ішінде -22.28%, ал соңғы 7 күнде -30.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Pandu Pandas (PANDU) Нарықтық ақпарат

No.1370

$ 4.91M
$ 4.91M$ 4.91M

$ 164.37K
$ 164.37K$ 164.37K

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

96.37B
96.37B 96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352 99,999,377,352

96.37%

SOL

Pandu Pandas нарықтық капитализациясы $ 4.91M, тәуліктік сауда көлемі $ 164.37K. PANDU айналымдағы мөлшері 96.37B, жалпы мөлшері 99999377352. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.09M.

Pandu Pandas (PANDU) Баға тарихы USD

Pandu Pandas Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0000145944-22.28%
30 күн$ -0.00013001-71.87%
60 күн$ +0.00003091+154.55%
90 күн$ +0.00003091+154.55%
Бүгінгі Pandu Pandas бағасының өзгеруі

Бүгін PANDU өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0000145944 (-22.28%) өзгерісін тіркеді.

Pandu Pandas 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00013001 (-71.87%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Pandu Pandas 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PANDU $ +0.00003091 (+154.55%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Pandu Pandas 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00003091 (+154.55%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Pandu Pandas (PANDU) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Pandu Pandas Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Pandu Pandas (PANDU) деген не

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Pandu Pandas инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PANDU стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Pandu Pandas біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Pandu Pandas сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Pandu Pandas Баға болжамы (USD)

Pandu Pandas (PANDU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Pandu Pandas (PANDU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Pandu Pandas.

Қазір Pandu Pandas баға болжамын тексеріңіз!

Pandu Pandas (PANDU) токеномикасы

Pandu Pandas (PANDU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PANDU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Pandu Pandas (PANDU)

Pandu Pandas қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Pandu Pandas оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Pandu Pandas Ресурс

Pandu Pandas тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Pandu Pandas веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Pandu Pandas туралы басқа сұрақтар

Pandu Pandas (PANDU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PANDU бағасы — 0.00005091 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PANDU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PANDU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00005091. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Pandu Pandas үшін нарықтық капитализация қандай?
PANDU үшін нарықтық капитализация: $ 4.91M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PANDU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PANDU айналымдағы ұсынысы: 96.37B USD.
PANDU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PANDU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0002790700975526 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PANDU бағасы қандай болды?
PANDU 0.00000048806902605 USD ATL бағасына жетті.
PANDU үшін сауда көлемі қандай?
PANDU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 164.37K USD.
Биыл PANDU өседі ме?
PANDU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PANDU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:55:56 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

