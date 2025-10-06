БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Ozone metaverse ағымдағы бағасы: 0.00009073 USD. Нақты уақыттағы OZONAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OZONAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Ozone metaverse ағымдағы бағасы: 0.00009073 USD. Нақты уақыттағы OZONAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OZONAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

OZONAI туралы толығырақ

OZONAI Баға туралы ақпарат

OZONAI деген не

OZONAI Whitepaper

OZONAI Ресми веб-сайт

OZONAI Токеномикасы

OZONAI Баға болжамы

OZONAI Тарих

OZONAI Сатып алу нұсқаулығы

OZONAI фиатқа айырбастау

OZONAI Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ozone metaverse Логотип

Ozone metaverse бағасы(OZONAI)

1 OZONAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00009073
$0.00009073$0.00009073
-8.09%1D
USD
Ozone metaverse (OZONAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:55:14 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000873
$ 0.0000873$ 0.0000873
24 сағаттық төмен
$ 0.00009986
$ 0.00009986$ 0.00009986
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000873
$ 0.0000873$ 0.0000873

$ 0.00009986
$ 0.00009986$ 0.00009986

$ 0.03447626727041513
$ 0.03447626727041513$ 0.03447626727041513

$ 0.000030714406696367
$ 0.000030714406696367$ 0.000030714406696367

-1.87%

-8.09%

+12.20%

+12.20%

Ozone metaverse (OZONAI) нақты уақыттағы баға $ 0.00009073. Соңғы 24 сағат ішінде OZONAI мен $ 0.0000873 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00009986 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OZONAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.03447626727041513, ал ең төменгісі — $ 0.000030714406696367.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OZONAI соңғы бір сағатта -1.87% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.09%, ал соңғы 7 күнде +12.20% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ozone metaverse (OZONAI) Нарықтық ақпарат

No.7025

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.48K
$ 53.48K$ 53.48K

$ 181.46K
$ 181.46K$ 181.46K

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

801,810,225.66
801,810,225.66 801,810,225.66

0.00%

BSC

Ozone metaverse нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 53.48K. OZONAI айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 801810225.66. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 181.46K.

Ozone metaverse (OZONAI) Баға тарихы USD

Ozone metaverse Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0000079861-8.09%
30 күн$ +0.00000277+3.14%
60 күн$ +0.00001475+19.41%
90 күн$ -0.00011534-55.98%
Бүгінгі Ozone metaverse бағасының өзгеруі

Бүгін OZONAI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0000079861 (-8.09%) өзгерісін тіркеді.

Ozone metaverse 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.00000277 (+3.14%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Ozone metaverse 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда OZONAI $ +0.00001475 (+19.41%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Ozone metaverse 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00011534 (-55.98%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Ozone metaverse (OZONAI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Ozone metaverse Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Ozone metaverse (OZONAI) деген не

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Ozone metaverse инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін OZONAI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Ozone metaverse біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Ozone metaverse сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Ozone metaverse Баға болжамы (USD)

Ozone metaverse (OZONAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ozone metaverse (OZONAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ozone metaverse.

Қазір Ozone metaverse баға болжамын тексеріңіз!

Ozone metaverse (OZONAI) токеномикасы

Ozone metaverse (OZONAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OZONAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone metaverse қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Ozone metaverse оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

OZONAI - жергілікті валюталарға

1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден VND-ге
2.38755995
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден AUD-ге
A$0.0001388169
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден GBP-ге
0.0000689548
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден EUR-ге
0.0000780278
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден USD-ге
$0.00009073
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MYR-ге
RM0.0003801587
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TRY-ге
0.0038142892
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден JPY-ге
¥0.01397242
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ARS-ге
ARS$0.1328396076
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден RUB-ге
0.0073146526
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден INR-ге
0.0080495656
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден IDR-ге
Rp1.5121660618
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден PHP-ге
0.0053312948
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден EGP-ге
￡E.0.0042815487
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BRL-ге
R$0.0004863128
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден CAD-ге
C$0.000127022
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BDT-ге
0.0110726892
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден NGN-ге
0.1311121084
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден COP-ге
$0.35030853
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ZAR-ге
R.0.0015723509
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден UAH-ге
0.0038142892
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TZS-ге
T.Sh.0.22292361
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден VES-ге
Bs0.02005133
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден CLP-ге
$0.0852862
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден PKR-ге
Rs0.0256511856
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден KZT-ге
0.0476523033
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден THB-ге
฿0.0029469104
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TWD-ге
NT$0.0028044643
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден AED-ге
د.إ0.0003329791
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден CHF-ге
Fr0.000072584
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден HKD-ге
HK$0.0007049721
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден AMD-ге
֏0.0347087615
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MAD-ге
.د.م0.0008446963
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MXN-ге
$0.0016766904
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SAR-ге
ريال0.0003402375
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ETB-ге
Br0.0138472126
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден KES-ге
KSh0.0117168722
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден JOD-ге
د.أ0.00006432757
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден PLN-ге
0.0003347937
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден RON-ге
лв0.0004001193
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SEK-ге
kr0.0008601204
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BGN-ге
лв0.0001533337
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден HUF-ге
Ft0.0305587713
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден CZK-ге
0.0019180322
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден KWD-ге
د.ك0.00002785411
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ILS-ге
0.0002957798
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BOB-ге
Bs0.0006287589
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден AZN-ге
0.000154241
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TJS-ге
SM0.0008365306
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден GEL-ге
0.0002458783
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден AOA-ге
Kz0.0827067461
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BHD-ге
.د.ب0.00003420521
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BMD-ге
$0.00009073
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден DKK-ге
kr0.0005879304
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден HNL-ге
L0.0023852917
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MUR-ге
0.0041681362
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден NAD-ге
$0.001569629
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден NOK-ге
kr0.0009190949
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден NZD-ге
$0.0001587775
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден PAB-ге
B/.0.00009073
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден PGK-ге
K0.0003819733
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден QAR-ге
ر.ق0.0003311645
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден RSD-ге
дин.0.0092390359
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден UZS-ге
soʻm1.0801188748
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ALL-ге
L0.00762132
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ANG-ге
ƒ0.0001624067
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден AWG-ге
ƒ0.0001624067
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BBD-ге
$0.00018146
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BAM-ге
KM0.0001533337
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BIF-ге
Fr0.26756277
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BND-ге
$0.000117949
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BSD-ге
$0.00009073
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден JMD-ге
$0.0145603504
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден KHR-ге
0.3643771238
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден KMF-ге
Fr0.03865098
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден LAK-ге
1.9723912649
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден LKR-ге
රු0.0276191193
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MDL-ге
L0.0015351516
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MGA-ге
Ar0.408693285
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MOP-ге
P0.00072584
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MVR-ге
0.001388169
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MWK-ге
MK0.157244163
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден MZN-ге
MT0.005797647
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден NPR-ге
रु0.0128764016
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден PYG-ге
0.64345716
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден RWF-ге
Fr0.13183069
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SBD-ге
$0.0007467079
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SCR-ге
0.0012366499
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SRD-ге
$0.003520324
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SVC-ге
$0.0007929802
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден SZL-ге
L0.001569629
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TMT-ге
m0.000317555
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TND-ге
د.ت0.00026810715
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден TTD-ге
$0.0006142421
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден UGX-ге
Sh0.31610332
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден XAF-ге
Fr0.05162537
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден XCD-ге
$0.000244971
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден XOF-ге
Fr0.05162537
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден XPF-ге
Fr0.00934519
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BWP-ге
P0.0012175966
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден BZD-ге
$0.0001823673
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден CVE-ге
$0.0086855829
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден DJF-ге
Fr0.01614994
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден DOP-ге
$0.0058421047
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден DZD-ге
د.ج0.0118692986
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден FJD-ге
$0.0002059571
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден GNF-ге
Fr0.78889735
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден GTQ-ге
Q0.0006949918
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден GYD-ге
$0.0189770868
1 Ozone metaverse(OZONAI)-ден ISK-ге
kr0.01143198

Ozone metaverse Ресурс

Ozone metaverse тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Ozone metaverse веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Ozone metaverse туралы басқа сұрақтар

Ozone metaverse (OZONAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OZONAI бағасы — 0.00009073 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OZONAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OZONAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00009073. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ozone metaverse үшін нарықтық капитализация қандай?
OZONAI үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OZONAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OZONAI айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
OZONAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OZONAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.03447626727041513 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OZONAI бағасы қандай болды?
OZONAI 0.000030714406696367 USD ATL бағасына жетті.
OZONAI үшін сауда көлемі қандай?
OZONAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 53.48K USD.
Биыл OZONAI өседі ме?
OZONAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OZONAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:55:14 (UTC+8)

Ozone metaverse (OZONAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

OZONAI-ден USD-ге калькуляторы

Сома

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00009073 USD

OZONAI-мен саудалаңыз

OZONAI/USDT
$0.00009073
$0.00009073$0.00009073
-8.12%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,704.42
$105,704.42$105,704.42

-4.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.30
$3,593.30$3,593.30

-6.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.85
$165.85$165.85

-9.75%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9390
$0.9390$0.9390

-25.58%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,704.42
$105,704.42$105,704.42

-4.00%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.30
$3,593.30$3,593.30

-6.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.85
$165.85$165.85

-9.75%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3268
$2.3268$2.3268

-6.92%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$978.72
$978.72$978.72

-9.40%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0792
$0.0792$0.0792

+58.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05305
$0.05305$0.05305

+430.50%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.141396
$0.141396$0.141396

+118.83%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0792
$0.0792$0.0792

+58.40%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000600
$0.000000000600$0.000000000600

+37.93%

0G Логотип

0G

0G

$1.244
$1.244$1.244

+28.77%