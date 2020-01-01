Ordify (ORFY) токеномикасы

Ordify (ORFY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ordify (ORFY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Ordify (ORFY) туралы ақпарат

Ordify offers a suite of carefully crafted products designed to elevate your investment experience across multiple blockchain networks. This suite includes a Launchpad, Bridge, Wallet, and we're exploring the addition of more tools to further enhance the suite's functionality.

Ресми веб-сайт:
https://ordify.world
Whitepaper:
https://ordify.gitbook.io/ordifyworld/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x39f0F4c64c7Ad1Ebb25cfEaFdd221cDEe3084441

Ordify (ORFY) токеномикасы мен бағасын талдау

Ordify (ORFY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 881.00K
$ 881.00K$ 881.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.9438
$ 0.9438$ 0.9438
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.007341692536191892
$ 0.007341692536191892$ 0.007341692536191892
Қазіргі баға:
$ 0.00881
$ 0.00881$ 0.00881

Ordify (ORFY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ordify (ORFY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ORFY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ORFY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ORFY токеномикасын түсінген болсаңыз, ORFY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай ORFY сатып алуға болады

Портфеліңізге Ordify (ORFY) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы ORFY сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Ordify (ORFY) бағасының тарихы

ORFY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

ORFY бағасының болжамы

ORFY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ORFY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.