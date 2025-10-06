БиржаDEX+
OPENX туралы толығырақ

OPENX Баға туралы ақпарат

OPENX деген не

OPENX Whitepaper

OPENX Ресми веб-сайт

OPENX Токеномикасы

OPENX Баға болжамы

OPENX Тарих

OPENX Сатып алу нұсқаулығы

OPENX фиатқа айырбастау

OPENX Спот

OpenxAI Network Логотип

OpenxAI Network бағасы(OPENX)

1 OPENX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.3576
$0.3576$0.3576
-18.98%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:54:04 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.3542
$ 0.3542$ 0.3542
24 сағаттық төмен
$ 0.5391
$ 0.5391$ 0.5391
24 сағаттық жоғары

$ 0.3542
$ 0.3542$ 0.3542

$ 0.5391
$ 0.5391$ 0.5391

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

-6.27%

-18.98%

-7.70%

-7.70%

OpenxAI Network (OPENX) нақты уақыттағы баға $ 0.3576. Соңғы 24 сағат ішінде OPENX мен $ 0.3542 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.5391 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OPENX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.0299262343053925, ал ең төменгісі — $ 0.0939673303769838.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OPENX соңғы бір сағатта -6.27% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.98%, ал соңғы 7 күнде -7.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

OpenxAI Network (OPENX) Нарықтық ақпарат

No.1475

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

$ 81.64K
$ 81.64K$ 81.64K

$ 35.76M
$ 35.76M$ 35.76M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

OpenxAI Network нарықтық капитализациясы $ 3.58M, тәуліктік сауда көлемі $ 81.64K. OPENX айналымдағы мөлшері 10.00M, жалпы мөлшері 100000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 35.76M.

OpenxAI Network (OPENX) Баға тарихы USD

OpenxAI Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.083773-18.98%
30 күн$ -0.2495-41.10%
60 күн$ -0.1424-28.48%
90 күн$ -0.1424-28.48%
Бүгінгі OpenxAI Network бағасының өзгеруі

Бүгін OPENX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.083773 (-18.98%) өзгерісін тіркеді.

OpenxAI Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.2495 (-41.10%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

OpenxAI Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда OPENX $ -0.1424 (-28.48%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

OpenxAI Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.1424 (-28.48%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

OpenxAI Network (OPENX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

OpenxAI Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

OpenxAI Network (OPENX) деген не

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен OpenxAI Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін OPENX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін OpenxAI Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің OpenxAI Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

OpenxAI Network Баға болжамы (USD)

OpenxAI Network (OPENX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін OpenxAI Network (OPENX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: OpenxAI Network.

Қазір OpenxAI Network баға болжамын тексеріңіз!

OpenxAI Network (OPENX) токеномикасы

OpenxAI Network (OPENX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OPENX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады OpenxAI Network (OPENX)

OpenxAI Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы OpenxAI Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

OPENX - жергілікті валюталарға

OpenxAI Network Ресурс

OpenxAI Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми OpenxAI Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: OpenxAI Network туралы басқа сұрақтар

OpenxAI Network (OPENX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OPENX бағасы — 0.3576 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OPENX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OPENX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.3576. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
OpenxAI Network үшін нарықтық капитализация қандай?
OPENX үшін нарықтық капитализация: $ 3.58M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OPENX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OPENX айналымдағы ұсынысы: 10.00M USD.
OPENX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OPENX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.0299262343053925 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OPENX бағасы қандай болды?
OPENX 0.0939673303769838 USD ATL бағасына жетті.
OPENX үшін сауда көлемі қандай?
OPENX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 81.64K USD.
Биыл OPENX өседі ме?
OPENX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OPENX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:54:04 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

