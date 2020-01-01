Doge Eat Doge (OMNOM) токеномикасы

Doge Eat Doge (OMNOM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Doge Eat Doge (OMNOM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Doge Eat Doge (OMNOM) туралы ақпарат

Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain.

Ресми веб-сайт:
https://omnomtoken.dog/
Block Explorer:
https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de

Doge Eat Doge (OMNOM) токеномикасы мен бағасын талдау

Doge Eat Doge (OMNOM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.99M
$ 3.99M$ 3.99M
Жалпы қамтуы:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Айналымдағы қамту:
$ 310.00T
$ 310.00T$ 310.00T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 12.87M
$ 12.87M$ 12.87M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.000000275
$ 0.000000275$ 0.000000275
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000000391902867
$ 0.000000000391902867$ 0.000000000391902867
Қазіргі баға:
$ 0.0000000128708
$ 0.0000000128708$ 0.0000000128708

Doge Eat Doge (OMNOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Doge Eat Doge (OMNOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OMNOM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OMNOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OMNOM токеномикасын түсінген болсаңыз, OMNOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай OMNOM сатып алуға болады

Портфеліңізге Doge Eat Doge (OMNOM) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы OMNOM сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Doge Eat Doge (OMNOM) бағасының тарихы

OMNOM бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

OMNOM бағасының болжамы

OMNOM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OMNOM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.