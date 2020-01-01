Space Nation (OIK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Space Nation (OIK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Space Nation (OIK) туралы ақпарат

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Ресми веб-сайт:
https://spacenation.online/
Whitepaper:
https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7

Space Nation (OIK) токеномикасы мен бағасын талдау

Space Nation (OIK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.49M
$ 7.49M$ 7.49M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 216.89M
$ 216.89M$ 216.89M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 34.52M
$ 34.52M$ 34.52M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.4
$ 0.4$ 0.4
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.01431035188800632
$ 0.01431035188800632$ 0.01431035188800632
Қазіргі баға:
$ 0.03452
$ 0.03452$ 0.03452

Space Nation (OIK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Space Nation (OIK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OIK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OIK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OIK токеномикасын түсінген болсаңыз, OIK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай OIK сатып алуға болады

Портфеліңізге Space Nation (OIK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы OIK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Space Nation (OIK) бағасының тарихы

OIK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

OIK бағасының болжамы

OIK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OIK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

