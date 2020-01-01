Oggy inu (OGGYETH) токеномикасы

Oggy inu (OGGYETH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Oggy inu (OGGYETH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Oggy inu (OGGYETH) туралы ақпарат

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Ресми веб-сайт:
https://oggyinu.com/
Whitepaper:
https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af

Oggy inu (OGGYETH) токеномикасы мен бағасын талдау

Oggy inu (OGGYETH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 24.96K
$ 24.96K$ 24.96K
Жалпы қамтуы:
$ 201.27B
$ 201.27B$ 201.27B
Айналымдағы қамту:
$ 201.27B
$ 201.27B$ 201.27B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 52.08K
$ 52.08K$ 52.08K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00002336
$ 0.00002336$ 0.00002336
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000055800536439
$ 0.000000055800536439$ 0.000000055800536439
Қазіргі баға:
$ 0.000000124
$ 0.000000124$ 0.000000124

Oggy inu (OGGYETH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Oggy inu (OGGYETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын OGGYETH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша OGGYETH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз OGGYETH токеномикасын түсінген болсаңыз, OGGYETH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай OGGYETH сатып алуға болады

Портфеліңізге Oggy inu (OGGYETH) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы OGGYETH сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Oggy inu (OGGYETH) бағасының тарихы

OGGYETH бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

OGGYETH бағасының болжамы

OGGYETH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің OGGYETH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.