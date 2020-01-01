NovaTrade RWA (NRWA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, NovaTrade RWA (NRWA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
NovaTrade RWA (NRWA) туралы ақпарат

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

Ресми веб-сайт:
https://novatrade.co/
Whitepaper:
https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP

NovaTrade RWA (NRWA) токеномикасы мен бағасын талдау

NovaTrade RWA (NRWA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 1.10B
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.23B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 84.99998
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 3.84195
NovaTrade RWA (NRWA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

NovaTrade RWA (NRWA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NRWA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NRWA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NRWA токеномикасын түсінген болсаңыз, NRWA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NRWA сатып алуға болады

Портфеліңізге NovaTrade RWA (NRWA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NRWA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

NovaTrade RWA (NRWA) бағасының тарихы

NRWA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NRWA бағасының болжамы

NRWA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NRWA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.