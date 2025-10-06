БиржаDEX+
Nobody Sausage ағымдағы бағасы: 0.00000000000004 USD. Нақты уақыттағы NOBODYETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NOBODYETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Nobody Sausage ағымдағы бағасы: 0.00000000000004 USD. Нақты уақыттағы NOBODYETH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NOBODYETH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NOBODYETH туралы толығырақ

NOBODYETH Баға туралы ақпарат

NOBODYETH деген не

NOBODYETH Ресми веб-сайт

NOBODYETH Токеномикасы

NOBODYETH Баға болжамы

NOBODYETH Тарих

NOBODYETH Сатып алу нұсқаулығы

NOBODYETH фиатқа айырбастау

NOBODYETH Спот

Nobody Sausage Логотип

Nobody Sausage бағасы(NOBODYETH)

1 NOBODYETH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00000000000004
$0.00000000000004$0.00000000000004
+6.66%1D
USD
Nobody Sausage (NOBODYETH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:50:15 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000000000000328
$ 0.0000000000000328$ 0.0000000000000328
24 сағаттық төмен
$ 0.0000000000000444
$ 0.0000000000000444$ 0.0000000000000444
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000000000000328
$ 0.0000000000000328$ 0.0000000000000328

$ 0.0000000000000444
$ 0.0000000000000444$ 0.0000000000000444

$ 0.000000000001263041
$ 0.000000000001263041$ 0.000000000001263041

$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209$ 0.000000000000077209

0.00%

+6.66%

+19.04%

+19.04%

Nobody Sausage (NOBODYETH) нақты уақыттағы баға $ 0.00000000000004. Соңғы 24 сағат ішінде NOBODYETH мен $ 0.0000000000000328 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000000000000444 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NOBODYETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000000000001263041, ал ең төменгісі — $ 0.000000000000077209.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NOBODYETH соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +6.66%, ал соңғы 7 күнде +19.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Нарықтық ақпарат

No.4366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.87K
$ 7.87K$ 7.87K

$ 16.80K
$ 16.80K$ 16.80K

0.00
0.00 0.00

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

420,000,000,000,000,000
420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000

0.00%

ETH

Nobody Sausage нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 7.87K. NOBODYETH айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 420000000000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 16.80K.

Nobody Sausage (NOBODYETH) Баға тарихы USD

Nobody Sausage Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000000000000002498+6.66%
30 күн$ -0.0000000000000263-39.67%
60 күн$ -0.00000000000016-80.00%
90 күн$ -0.00000000000016-80.00%
Бүгінгі Nobody Sausage бағасының өзгеруі

Бүгін NOBODYETH өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000000000000002498 (+6.66%) өзгерісін тіркеді.

Nobody Sausage 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0000000000000263 (-39.67%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Nobody Sausage 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда NOBODYETH $ -0.00000000000016 (-80.00%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Nobody Sausage 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00000000000016 (-80.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Nobody Sausage (NOBODYETH) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Nobody Sausage Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Nobody Sausage (NOBODYETH) деген не

Anybody can be a Nobody.

Nobody Sausage MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Nobody Sausage инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін NOBODYETH стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Nobody Sausage біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Nobody Sausage сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Nobody Sausage Баға болжамы (USD)

Nobody Sausage (NOBODYETH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nobody Sausage (NOBODYETH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nobody Sausage.

Қазір Nobody Sausage баға болжамын тексеріңіз!

Nobody Sausage (NOBODYETH) токеномикасы

Nobody Sausage (NOBODYETH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NOBODYETH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Nobody Sausage (NOBODYETH)

Nobody Sausage қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Nobody Sausage оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

NOBODYETH - жергілікті валюталарға

1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден VND-ге
0.0000000010526
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден AUD-ге
A$0.0000000000000612
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден GBP-ге
0.0000000000000304
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден EUR-ге
0.0000000000000344
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден USD-ге
$0.00000000000004
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MYR-ге
RM0.0000000000001676
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TRY-ге
0.0000000000016816
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден JPY-ге
¥0.00000000000616
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ARS-ге
ARS$0.0000000000585648
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден RUB-ге
0.0000000000032248
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден INR-ге
0.0000000000035488
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден IDR-ге
Rp0.0000000006666664
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден PHP-ге
0.0000000000023504
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден EGP-ге
￡E.0.0000000000018876
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BRL-ге
R$0.0000000000002144
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден CAD-ге
C$0.000000000000056
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BDT-ге
0.0000000000048816
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден NGN-ге
0.0000000000578032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден COP-ге
$0.00000000015444
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ZAR-ге
R.0.0000000000006932
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден UAH-ге
0.0000000000016816
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TZS-ге
T.Sh.0.00000000009828
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден VES-ге
Bs0.00000000000884
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден CLP-ге
$0.0000000000376
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден PKR-ге
Rs0.0000000000113088
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден KZT-ге
0.0000000000210084
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден THB-ге
฿0.0000000000012992
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TWD-ге
NT$0.0000000000012364
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден AED-ге
د.إ0.0000000000001468
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден CHF-ге
Fr0.000000000000032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден HKD-ге
HK$0.0000000000003108
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден AMD-ге
֏0.000000000015302
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MAD-ге
.د.م0.0000000000003724
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MXN-ге
$0.0000000000007392
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SAR-ге
ريال0.00000000000015
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ETB-ге
Br0.0000000000061048
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден KES-ге
KSh0.0000000000051656
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден JOD-ге
د.أ0.00000000000002836
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден PLN-ге
0.0000000000001476
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден RON-ге
лв0.0000000000001764
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SEK-ге
kr0.0000000000003792
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BGN-ге
лв0.0000000000000676
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден HUF-ге
Ft0.0000000000134724
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден CZK-ге
0.0000000000008456
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден KWD-ге
د.ك0.00000000000001228
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ILS-ге
0.0000000000001304
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BOB-ге
Bs0.0000000000002772
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден AZN-ге
0.000000000000068
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TJS-ге
SM0.0000000000003688
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден GEL-ге
0.0000000000001084
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден AOA-ге
Kz0.0000000000364628
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BHD-ге
.د.ب0.00000000000001508
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BMD-ге
$0.00000000000004
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден DKK-ге
kr0.0000000000002592
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден HNL-ге
L0.0000000000010516
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MUR-ге
0.0000000000018376
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден NAD-ге
$0.000000000000692
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден NOK-ге
kr0.0000000000004052
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден NZD-ге
$0.00000000000007
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден PAB-ге
B/.0.00000000000004
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден PGK-ге
K0.0000000000001684
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден QAR-ге
ر.ق0.000000000000146
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден RSD-ге
дин.0.0000000000040732
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден UZS-ге
soʻm0.0000000004761904
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ALL-ге
L0.00000000000336
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ANG-ге
ƒ0.0000000000000716
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден AWG-ге
ƒ0.0000000000000716
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BBD-ге
$0.00000000000008
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BAM-ге
KM0.0000000000000676
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BIF-ге
Fr0.00000000011796
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BND-ге
$0.000000000000052
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BSD-ге
$0.00000000000004
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден JMD-ге
$0.0000000000064192
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден KHR-ге
0.0000000001606424
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден KMF-ге
Fr0.00000000001704
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден LAK-ге
0.0000000008695652
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден LKR-ге
රු0.0000000000121764
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MDL-ге
L0.0000000000006768
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MGA-ге
Ar0.00000000018018
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MOP-ге
P0.00000000000032
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MVR-ге
0.000000000000612
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MWK-ге
MK0.000000000069324
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден MZN-ге
MT0.000000000002556
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден NPR-ге
रु0.0000000000056768
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден PYG-ге
0.00000000028368
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден RWF-ге
Fr0.00000000005812
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SBD-ге
$0.0000000000003292
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SCR-ге
0.0000000000005452
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SRD-ге
$0.000000000001552
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SVC-ге
$0.0000000000003496
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден SZL-ге
L0.000000000000692
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TMT-ге
m0.00000000000014
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TND-ге
د.ت0.0000000000001182
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден TTD-ге
$0.0000000000002708
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден UGX-ге
Sh0.00000000013936
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден XAF-ге
Fr0.00000000002276
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден XCD-ге
$0.000000000000108
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден XOF-ге
Fr0.00000000002276
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден XPF-ге
Fr0.00000000000412
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BWP-ге
P0.0000000000005368
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден BZD-ге
$0.0000000000000804
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден CVE-ге
$0.0000000000038292
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден DJF-ге
Fr0.00000000000712
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден DOP-ге
$0.0000000000025756
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден DZD-ге
د.ج0.0000000000052328
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден FJD-ге
$0.0000000000000908
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден GNF-ге
Fr0.0000000003478
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден GTQ-ге
Q0.0000000000003064
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден GYD-ге
$0.0000000000083664
1 Nobody Sausage(NOBODYETH)-ден ISK-ге
kr0.00000000000504

Nobody Sausage Ресурс

Nobody Sausage тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Nobody Sausage веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Nobody Sausage туралы басқа сұрақтар

Nobody Sausage (NOBODYETH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NOBODYETH бағасы — 0.00000000000004 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NOBODYETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NOBODYETH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000000000004. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nobody Sausage үшін нарықтық капитализация қандай?
NOBODYETH үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NOBODYETH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NOBODYETH айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
NOBODYETH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NOBODYETH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000000000001263041 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NOBODYETH бағасы қандай болды?
NOBODYETH 0.000000000000077209 USD ATL бағасына жетті.
NOBODYETH үшін сауда көлемі қандай?
NOBODYETH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 7.87K USD.
Биыл NOBODYETH өседі ме?
NOBODYETH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NOBODYETH баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:50:15 (UTC+8)

Nobody Sausage (NOBODYETH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

