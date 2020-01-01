Niza Global (NIZA) токеномикасы

Niza Global (NIZA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Niza Global (NIZA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Niza Global (NIZA) туралы ақпарат

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Ресми веб-сайт:
https://niza.io/
Whitepaper:
https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb58e26ac9cc14c0422c2b419b0ca555ee4dcb7cb

Niza Global (NIZA) токеномикасы мен бағасын талдау

Niza Global (NIZA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 528.07K
$ 528.07K$ 528.07K
Жалпы қамтуы:
$ 7.69B
$ 7.69B$ 7.69B
Айналымдағы қамту:
$ 7.69B
$ 7.69B$ 7.69B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 686.70K
$ 686.70K$ 686.70K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.045
$ 0.045$ 0.045
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000041056269446749
$ 0.000041056269446749$ 0.000041056269446749
Қазіргі баға:
$ 0.00006867
$ 0.00006867$ 0.00006867

Niza Global (NIZA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Niza Global (NIZA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NIZA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NIZA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NIZA токеномикасын түсінген болсаңыз, NIZA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NIZA сатып алуға болады

Портфеліңізге Niza Global (NIZA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NIZA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Niza Global (NIZA) бағасының тарихы

NIZA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NIZA бағасының болжамы

NIZA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NIZA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.