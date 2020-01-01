NeuroWeb AI (NEURO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, NeuroWeb AI (NEURO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
NeuroWeb AI (NEURO) туралы ақпарат

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

Ресми веб-сайт:
https://neuroweb.ai/
Whitepaper:
https://docs.neuroweb.ai/neuro-token
Block Explorer:
https://neuroweb.subscan.io/

NeuroWeb AI (NEURO) токеномикасы мен бағасын талдау

NeuroWeb AI (NEURO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
NeuroWeb AI (NEURO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

NeuroWeb AI (NEURO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NEURO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NEURO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NEURO токеномикасын түсінген болсаңыз, NEURO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай NEURO сатып алуға болады

Портфеліңізге NeuroWeb AI (NEURO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы NEURO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

NeuroWeb AI (NEURO) бағасының тарихы

NEURO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

NEURO бағасының болжамы

NEURO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NEURO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.