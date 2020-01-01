Grayscale Index (MX08) токеномикасы
Grayscale Index (MX08) токеномикасы мен бағасын талдау
Grayscale Index (MX08) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Grayscale Index (MX08) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Grayscale Index (MX08) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MX08 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MX08 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MX08 токеномикасын түсінген болсаңыз, MX08 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Grayscale Index (MX08) бағасының тарихы
MX08 бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
MX08 бағасының болжамы
MX08 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MX08 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
