МХ ЖЕТОНЫ (МХ) — елеулі бағдарлама жасалған эсепке алмастырылған Әтерли Ethereum блоктал. MEXC платформасында қарастырылатын. MEXC-тің мамандандырылған жеткізуші жетоны болып табылады, оның басты мақсаты кезек және сапалы тауарлармен сауда үшін пайдалы дауыс беру, салықты мен қол жеткізуші болу, жаңа тізімдерге пікір беру және оларға ағымдау алу үшін тегін елетілер арқылы МХ деректеріне ие болады.
MX Token (MX) токеномикасы мен бағасын талдау
MX Token (MX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
MX Token (MX) токенінің тереңдетілген құрылымы
MX токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Overview
MX Token (MX) is the native utility token of the MEXC exchange ecosystem. Its token economics are designed to incentivize participation, support ecosystem growth, and ensure long-term alignment among stakeholders. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of MX Token is fixed and capped, with no further increases planned.
- Issuance Model: MX Token was initially distributed through a combination of pre-distribution (private sales, team, foundation, marketing) and ongoing mining incentives (transaction mining).
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Description
|Pre-distribution
|49%
|Early supporters, strategic partners, team, foundation, private sales, marketing/operations
|Transaction Mining
|51%
|Daily incentives for users participating in transaction mining
- Pre-distribution Breakdown:
- Early Supporters: 5%
- Strategic Partners: 4%
- Team and Platform: 12%
- Foundation: 18%
- Private Sales: 9%
- Marketing & Operations: 1%
- Transaction Mining: 51% of the total supply is released daily to incentivize user participation in the exchange ecosystem.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: MX Token is primarily used within the MEXC ecosystem for:
- Trading fee discounts
- Participation in token sales and launchpad events
- Staking and earning rewards
- Governance and voting on platform proposals
- Incentives: Users are rewarded with MX Tokens for trading activity (transaction mining), staking, and participating in ecosystem initiatives.
Locking Mechanism
- Pre-distribution Locking: Tokens allocated during pre-distribution are subject to a daily unlocking schedule, ensuring gradual release into circulation.
- Transaction Mining: Tokens earned through transaction mining are distributed daily, with no additional lock-up unless specified by the platform for specific campaigns or products.
Unlocking Time
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Pre-distribution
|Unlocked daily in proportion to transaction mining
|Private Sale (10% of 9%)
|Pre-released before the rest of pre-distribution
|Transaction Mining
|Distributed daily as users participate
- Unlocking Ratio: The number of tokens distributed as part of pre-distribution (49% of total issuance) is unlocked daily according to the ratio of 49:51 (pre-distribution:transaction mining).
- Private Sale Pre-release: 10% of the private sale allocation (0.9% of total supply) is released prior to the rest of the pre-distribution tokens.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply, initial pre-distribution + ongoing transaction mining
|Allocation
|49% pre-distribution, 51% transaction mining
|Usage
|Trading fee discounts, staking, governance, launchpad participation
|Incentives
|Transaction mining rewards, staking rewards, ecosystem participation
|Locking
|Pre-distribution tokens unlocked daily; transaction mining tokens distributed daily
|Unlocking
|Daily, proportional to 49:51 ratio; private sale pre-release for 10% of private sale pool
Implications and Analysis
- Gradual Unlocking: The daily unlocking mechanism for pre-distribution tokens, tied to transaction mining, helps prevent sudden large inflows of tokens into the market, supporting price stability and long-term alignment.
- Ecosystem Growth: The majority allocation to transaction mining incentivizes active participation and liquidity provision, fostering a vibrant exchange ecosystem.
- Stakeholder Alignment: Vesting and gradual unlocking for team and early supporters ensure long-term commitment and reduce the risk of early sell-offs.
- Utility-Driven Demand: MX Token’s use for trading discounts, governance, and launchpad access creates ongoing demand and utility, supporting its value proposition.
Note: The above information is based on the most recent and comprehensive data available. For the latest updates or changes to MX Token’s tokenomics, always refer to official MEXC documentation and announcements.
MX Token (MX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
MX Token (MX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын MX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша MX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз MX токеномикасын түсінген болсаңыз, MX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
MX Token (MX) бағасының тарихы
MX бағасының болжамы
