Musk It (MUSKIT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Musk It (MUSKIT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Musk It (MUSKIT) туралы ақпарат

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Ресми веб-сайт:
https://www.muskit.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump

Musk It (MUSKIT) токеномикасы мен бағасын талдау

Musk It (MUSKIT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 400.30K
$ 400.30K$ 400.30K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 400.30K
$ 400.30K$ 400.30K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.34347
$ 0.34347$ 0.34347
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00031016220737761
$ 0.00031016220737761$ 0.00031016220737761
Қазіргі баға:
$ 0.0004003
$ 0.0004003$ 0.0004003

Musk It (MUSKIT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Musk It (MUSKIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MUSKIT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MUSKIT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MUSKIT токеномикасын түсінген болсаңыз, MUSKIT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MUSKIT сатып алуға болады

Портфеліңізге Musk It (MUSKIT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MUSKIT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Musk It (MUSKIT) бағасының тарихы

MUSKIT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MUSKIT бағасының болжамы

MUSKIT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MUSKIT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

