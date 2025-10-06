БиржаDEX+
Micron Technology ағымдағы бағасы: 233.68 USD. Нақты уақыттағы MUON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MUON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MUON туралы толығырақ

MUON Баға туралы ақпарат

MUON деген не

MUON Ресми веб-сайт

MUON Токеномикасы

MUON Баға болжамы

MUON Тарих

MUON Сатып алу нұсқаулығы

MUON фиатқа айырбастау

MUON Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Micron Technology Логотип

Micron Technology бағасы(MUON)

1 MUON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+5.01%1D
USD
Micron Technology (MUON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:47:32 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.42%

+5.01%

+6.21%

+6.21%

Micron Technology (MUON) нақты уақыттағы баға $ 233.68. Соңғы 24 сағат ішінде MUON мен $ 219.34 аралығында сауда жасалып, ал $ 236.69 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MUON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 232.00655613035653, ал ең төменгісі — $ 117.45321659889592.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MUON соңғы бір сағатта +0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде +5.01%, ал соңғы 7 күнде +6.21% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Micron Technology (MUON) Нарықтық ақпарат

No.1925

7.35K
7.35K 7.35K

7,346.64755502
7,346.64755502 7,346.64755502

ETH

Micron Technology нарықтық капитализациясы $ 1.72M, тәуліктік сауда көлемі $ 83.66K. MUON айналымдағы мөлшері 7.35K, жалпы мөлшері 7346.64755502. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.72M.

Micron Technology (MUON) Баға тарихы USD

Micron Technology Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +11.1526+5.01%
30 күн$ +46.31+24.71%
60 күн$ +133.68+133.68%
90 күн$ +133.68+133.68%
Бүгінгі Micron Technology бағасының өзгеруі

Бүгін MUON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +11.1526 (+5.01%) өзгерісін тіркеді.

Micron Technology 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +46.31 (+24.71%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Micron Technology 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MUON $ +133.68 (+133.68%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Micron Technology 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +133.68 (+133.68%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Micron Technology (MUON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Micron Technology Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Micron Technology (MUON) деген не

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Micron Technology MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Micron Technology инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MUON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Micron Technology біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Micron Technology сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Micron Technology Баға болжамы (USD)

Micron Technology (MUON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Micron Technology (MUON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Micron Technology.

Қазір Micron Technology баға болжамын тексеріңіз!

Micron Technology (MUON) токеномикасы

Micron Technology (MUON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MUON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Micron Technology (MUON)

Micron Technology қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Micron Technology оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Micron Technology Ресурс

Micron Technology тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Micron Technology веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Micron Technology туралы басқа сұрақтар

Micron Technology (MUON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MUON бағасы — 233.68 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MUON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MUON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 233.68. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Micron Technology үшін нарықтық капитализация қандай?
MUON үшін нарықтық капитализация: $ 1.72M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MUON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MUON айналымдағы ұсынысы: 7.35K USD.
MUON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MUON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 232.00655613035653 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MUON бағасы қандай болды?
MUON 117.45321659889592 USD ATL бағасына жетті.
MUON үшін сауда көлемі қандай?
MUON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 83.66K USD.
Биыл MUON өседі ме?
MUON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MUON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:47:32 (UTC+8)

Micron Technology (MUON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

