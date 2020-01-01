Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) токеномикасы

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) туралы ақпарат

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Ресми веб-сайт:
https://mudol2.com/
Whitepaper:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) токеномикасы мен бағасын талдау

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 11.77K
$ 11.77K$ 11.77K
Жалпы қамтуы:
$ 331.27M
$ 331.27M$ 331.27M
Айналымдағы қамту:
$ 21.75M
$ 21.75M$ 21.75M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 179.21K
$ 179.21K$ 179.21K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.645
$ 0.645$ 0.645
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00090109309026035
$ 0.00090109309026035$ 0.00090109309026035
Қазіргі баға:
$ 0.000541
$ 0.000541$ 0.000541

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MUDOL2 токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MUDOL2 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MUDOL2 токеномикасын түсінген болсаңыз, MUDOL2 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MUDOL2 сатып алуға болады

Портфеліңізге Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MUDOL2 сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) бағасының тарихы

MUDOL2 бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MUDOL2 бағасының болжамы

MUDOL2 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MUDOL2 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.