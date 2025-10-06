БиржаDEX+
Project Merlin ағымдағы бағасы: 0.008 USD. Нақты уақыттағы MRLN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MRLN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Project Merlin ағымдағы бағасы: 0.008 USD. Нақты уақыттағы MRLN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MRLN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MRLN туралы толығырақ

MRLN Баға туралы ақпарат

MRLN деген не

MRLN Whitepaper

MRLN Ресми веб-сайт

MRLN Токеномикасы

MRLN Баға болжамы

MRLN Тарих

MRLN Сатып алу нұсқаулығы

MRLN фиатқа айырбастау

MRLN Спот

MRLN USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Project Merlin Логотип

Project Merlin бағасы(MRLN)

1 MRLN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.008
$0.008$0.008
0.00%1D
USD
Project Merlin (MRLN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:46:05 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24 сағаттық төмен
$ 0.008
$ 0.008$ 0.008
24 сағаттық жоғары

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

$ 0.008
$ 0.008$ 0.008

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Project Merlin (MRLN) нақты уақыттағы баға $ 0.008. Соңғы 24 сағат ішінде MRLN мен $ 0.008 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.008 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MRLN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MRLN соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Project Merlin (MRLN) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

ARB

Project Merlin нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 0.00. MRLN айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 800000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.40M.

Project Merlin (MRLN) Баға тарихы USD

Project Merlin Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ +0.00346+76.21%
60 күн$ -0.017-68.00%
90 күн$ -0.017-68.00%
Бүгінгі Project Merlin бағасының өзгеруі

Бүгін MRLN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

Project Merlin 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.00346 (+76.21%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Project Merlin 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MRLN $ -0.017 (-68.00%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Project Merlin 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.017 (-68.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Project Merlin (MRLN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Project Merlin Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Project Merlin (MRLN) деген не

Project Merlin is a modular, decentralized ecosystem that empowers entrepreneurs, investors, and communities by combining blockchain infrastructure with DAO-driven governance. Built around four core platforms Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement, and IDO Launchpad it offers an end-to-end Web3 framework covering idea submission, evaluation, funding, execution, and community growth.

Project Merlin MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Project Merlin инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MRLN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Project Merlin біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Project Merlin сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Project Merlin Баға болжамы (USD)

Project Merlin (MRLN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Project Merlin (MRLN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Project Merlin.

Қазір Project Merlin баға болжамын тексеріңіз!

Project Merlin (MRLN) токеномикасы

Project Merlin (MRLN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MRLN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Project Merlin (MRLN)

Project Merlin қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Project Merlin оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MRLN - жергілікті валюталарға

Project Merlin Ресурс

Project Merlin тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Project Merlin веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Project Merlin туралы басқа сұрақтар

Project Merlin (MRLN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MRLN бағасы — 0.008 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MRLN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MRLN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.008. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Project Merlin үшін нарықтық капитализация қандай?
MRLN үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MRLN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MRLN айналымдағы ұсынысы: -- USD.
MRLN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MRLN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MRLN бағасы қандай болды?
MRLN -- USD ATL бағасына жетті.
MRLN үшін сауда көлемі қандай?
MRLN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 0.00 USD.
Биыл MRLN өседі ме?
MRLN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MRLN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:46:05 (UTC+8)

Project Merlin (MRLN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

MRLN-ден USD-ге калькуляторы

Сома

MRLN
MRLN
USD
USD

1 MRLN = 0.008 USD

MRLN-мен саудалаңыз

MRLN/USDT
$0.008
$0.008$0.008
0.00%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

