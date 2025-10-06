БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
MON Protocol ағымдағы бағасы: 0.01708 USD. Нақты уақыттағы MONPRO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MONPRO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MON Protocol ағымдағы бағасы: 0.01708 USD. Нақты уақыттағы MONPRO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MONPRO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MONPRO туралы толығырақ

MONPRO Баға туралы ақпарат

MONPRO деген не

MONPRO Whitepaper

MONPRO Ресми веб-сайт

MONPRO Токеномикасы

MONPRO Баға болжамы

MONPRO Тарих

MONPRO Сатып алу нұсқаулығы

MONPRO фиатқа айырбастау

MONPRO Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

MON Protocol Логотип

MON Protocol бағасы(MONPRO)

1 MONPRO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01708
$0.01708$0.01708
-4.20%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:45:16 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01699
$ 0.01699$ 0.01699
24 сағаттық төмен
$ 0.01792
$ 0.01792$ 0.01792
24 сағаттық жоғары

$ 0.01699
$ 0.01699$ 0.01699

$ 0.01792
$ 0.01792$ 0.01792

$ 0.9595624143978051
$ 0.9595624143978051$ 0.9595624143978051

$ 0.014962049622685736
$ 0.014962049622685736$ 0.014962049622685736

+0.05%

-4.20%

-6.47%

-6.47%

MON Protocol (MONPRO) нақты уақыттағы баға $ 0.01708. Соңғы 24 сағат ішінде MONPRO мен $ 0.01699 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01792 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MONPRO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.9595624143978051, ал ең төменгісі — $ 0.014962049622685736.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MONPRO соңғы бір сағатта +0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.20%, ал соңғы 7 күнде -6.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MON Protocol (MONPRO) Нарықтық ақпарат

No.1129

$ 10.14M
$ 10.14M$ 10.14M

$ 54.83K
$ 54.83K$ 54.83K

$ 17.07M
$ 17.07M$ 17.07M

593.47M
593.47M 593.47M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

MON Protocol нарықтық капитализациясы $ 10.14M, тәуліктік сауда көлемі $ 54.83K. MONPRO айналымдағы мөлшері 593.47M, жалпы мөлшері 999517431. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.07M.

MON Protocol (MONPRO) Баға тарихы USD

MON Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0007488-4.20%
30 күн$ -0.01295-43.13%
60 күн$ -0.00032-1.84%
90 күн$ -0.00212-11.05%
Бүгінгі MON Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін MONPRO өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0007488 (-4.20%) өзгерісін тіркеді.

MON Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.01295 (-43.13%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

MON Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MONPRO $ -0.00032 (-1.84%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

MON Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00212 (-11.05%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

MON Protocol (MONPRO) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

MON Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

MON Protocol (MONPRO) деген не

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен MON Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MONPRO стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін MON Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің MON Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

MON Protocol Баға болжамы (USD)

MON Protocol (MONPRO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MON Protocol (MONPRO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MON Protocol.

Қазір MON Protocol баға болжамын тексеріңіз!

MON Protocol (MONPRO) токеномикасы

MON Protocol (MONPRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MONPRO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады MON Protocol (MONPRO)

MON Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы MON Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MONPRO - жергілікті валюталарға

1 MON Protocol(MONPRO)-ден VND-ге
449.4602
1 MON Protocol(MONPRO)-ден AUD-ге
A$0.0261324
1 MON Protocol(MONPRO)-ден GBP-ге
0.0129808
1 MON Protocol(MONPRO)-ден EUR-ге
0.0146888
1 MON Protocol(MONPRO)-ден USD-ге
$0.01708
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MYR-ге
RM0.0715652
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TRY-ге
0.7180432
1 MON Protocol(MONPRO)-ден JPY-ге
¥2.63032
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ARS-ге
ARS$25.0071696
1 MON Protocol(MONPRO)-ден RUB-ге
1.3769896
1 MON Protocol(MONPRO)-ден INR-ге
1.5153376
1 MON Protocol(MONPRO)-ден IDR-ге
Rp284.6665528
1 MON Protocol(MONPRO)-ден PHP-ге
1.0036208
1 MON Protocol(MONPRO)-ден EGP-ге
￡E.0.8060052
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BRL-ге
R$0.0915488
1 MON Protocol(MONPRO)-ден CAD-ге
C$0.023912
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BDT-ге
2.0844432
1 MON Protocol(MONPRO)-ден NGN-ге
24.6819664
1 MON Protocol(MONPRO)-ден COP-ге
$65.94588
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ZAR-ге
R.0.2959964
1 MON Protocol(MONPRO)-ден UAH-ге
0.7180432
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TZS-ге
T.Sh.41.96556
1 MON Protocol(MONPRO)-ден VES-ге
Bs3.77468
1 MON Protocol(MONPRO)-ден CLP-ге
$16.0552
1 MON Protocol(MONPRO)-ден PKR-ге
Rs4.8288576
1 MON Protocol(MONPRO)-ден KZT-ге
8.9705868
1 MON Protocol(MONPRO)-ден THB-ге
฿0.5547584
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TWD-ге
NT$0.5279428
1 MON Protocol(MONPRO)-ден AED-ге
د.إ0.0626836
1 MON Protocol(MONPRO)-ден CHF-ге
Fr0.013664
1 MON Protocol(MONPRO)-ден HKD-ге
HK$0.1327116
1 MON Protocol(MONPRO)-ден AMD-ге
֏6.533954
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MAD-ге
.د.م0.1590148
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MXN-ге
$0.3156384
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SAR-ге
ريال0.06405
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ETB-ге
Br2.6067496
1 MON Protocol(MONPRO)-ден KES-ге
KSh2.2057112
1 MON Protocol(MONPRO)-ден JOD-ге
د.أ0.01210972
1 MON Protocol(MONPRO)-ден PLN-ге
0.0630252
1 MON Protocol(MONPRO)-ден RON-ге
лв0.0753228
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SEK-ге
kr0.1619184
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BGN-ге
лв0.0288652
1 MON Protocol(MONPRO)-ден HUF-ге
Ft5.7527148
1 MON Protocol(MONPRO)-ден CZK-ге
0.3610712
1 MON Protocol(MONPRO)-ден KWD-ге
د.ك0.00524356
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ILS-ге
0.0556808
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BOB-ге
Bs0.1183644
1 MON Protocol(MONPRO)-ден AZN-ге
0.029036
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TJS-ге
SM0.1574776
1 MON Protocol(MONPRO)-ден GEL-ге
0.0462868
1 MON Protocol(MONPRO)-ден AOA-ге
Kz15.5696156
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BHD-ге
.د.ب0.00643916
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BMD-ге
$0.01708
1 MON Protocol(MONPRO)-ден DKK-ге
kr0.1106784
1 MON Protocol(MONPRO)-ден HNL-ге
L0.4490332
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MUR-ге
0.7846552
1 MON Protocol(MONPRO)-ден NAD-ге
$0.295484
1 MON Protocol(MONPRO)-ден NOK-ге
kr0.1730204
1 MON Protocol(MONPRO)-ден NZD-ге
$0.02989
1 MON Protocol(MONPRO)-ден PAB-ге
B/.0.01708
1 MON Protocol(MONPRO)-ден PGK-ге
K0.0719068
1 MON Protocol(MONPRO)-ден QAR-ге
ر.ق0.062342
1 MON Protocol(MONPRO)-ден RSD-ге
дин.1.7392564
1 MON Protocol(MONPRO)-ден UZS-ге
soʻm203.3333008
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ALL-ге
L1.43472
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ANG-ге
ƒ0.0305732
1 MON Protocol(MONPRO)-ден AWG-ге
ƒ0.0305732
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BBD-ге
$0.03416
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BAM-ге
KM0.0288652
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BIF-ге
Fr50.36892
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BND-ге
$0.022204
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BSD-ге
$0.01708
1 MON Protocol(MONPRO)-ден JMD-ге
$2.7409984
1 MON Protocol(MONPRO)-ден KHR-ге
68.5943048
1 MON Protocol(MONPRO)-ден KMF-ге
Fr7.27608
1 MON Protocol(MONPRO)-ден LAK-ге
371.3043404
1 MON Protocol(MONPRO)-ден LKR-ге
රු5.1993228
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MDL-ге
L0.2889936
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MGA-ге
Ar76.93686
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MOP-ге
P0.13664
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MVR-ге
0.261324
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MWK-ге
MK29.601348
1 MON Protocol(MONPRO)-ден MZN-ге
MT1.091412
1 MON Protocol(MONPRO)-ден NPR-ге
रु2.4239936
1 MON Protocol(MONPRO)-ден PYG-ге
121.13136
1 MON Protocol(MONPRO)-ден RWF-ге
Fr24.81724
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SBD-ге
$0.1405684
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SCR-ге
0.2338252
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SRD-ге
$0.662704
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SVC-ге
$0.1492792
1 MON Protocol(MONPRO)-ден SZL-ге
L0.295484
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TMT-ге
m0.05978
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TND-ге
د.ت0.0504714
1 MON Protocol(MONPRO)-ден TTD-ге
$0.1156316
1 MON Protocol(MONPRO)-ден UGX-ге
Sh59.50672
1 MON Protocol(MONPRO)-ден XAF-ге
Fr9.71852
1 MON Protocol(MONPRO)-ден XCD-ге
$0.046116
1 MON Protocol(MONPRO)-ден XOF-ге
Fr9.71852
1 MON Protocol(MONPRO)-ден XPF-ге
Fr1.75924
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BWP-ге
P0.2292136
1 MON Protocol(MONPRO)-ден BZD-ге
$0.0343308
1 MON Protocol(MONPRO)-ден CVE-ге
$1.6350684
1 MON Protocol(MONPRO)-ден DJF-ге
Fr3.04024
1 MON Protocol(MONPRO)-ден DOP-ге
$1.0997812
1 MON Protocol(MONPRO)-ден DZD-ге
د.ج2.2320144
1 MON Protocol(MONPRO)-ден FJD-ге
$0.0387716
1 MON Protocol(MONPRO)-ден GNF-ге
Fr148.5106
1 MON Protocol(MONPRO)-ден GTQ-ге
Q0.1308328
1 MON Protocol(MONPRO)-ден GYD-ге
$3.5724528
1 MON Protocol(MONPRO)-ден ISK-ге
kr2.15208

MON Protocol Ресурс

MON Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми MON Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: MON Protocol туралы басқа сұрақтар

MON Protocol (MONPRO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MONPRO бағасы — 0.01708 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MONPRO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MONPRO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01708. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MON Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
MONPRO үшін нарықтық капитализация: $ 10.14M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MONPRO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MONPRO айналымдағы ұсынысы: 593.47M USD.
MONPRO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MONPRO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.9595624143978051 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MONPRO бағасы қандай болды?
MONPRO 0.014962049622685736 USD ATL бағасына жетті.
MONPRO үшін сауда көлемі қандай?
MONPRO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.83K USD.
Биыл MONPRO өседі ме?
MONPRO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MONPRO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:45:16 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

MONPRO-ден USD-ге калькуляторы

Сома

MONPRO
MONPRO
USD
USD

1 MONPRO = 0.01708 USD

MONPRO-мен саудалаңыз

MONPRO/USDT
$0.01708
$0.01708$0.01708
-4.09%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,100.00
$106,100.00$106,100.00

-3.64%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,602.94
$3,602.94$3,602.94

-6.49%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.87
$167.87$167.87

-8.65%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9337
$0.9337$0.9337

-26.00%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,100.00
$106,100.00$106,100.00

-3.64%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,602.94
$3,602.94$3,602.94

-6.49%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.87
$167.87$167.87

-8.65%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3488
$2.3488$2.3488

-6.04%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$987.10
$987.10$987.10

-8.63%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0780
$0.0780$0.0780

+56.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05311
$0.05311$0.05311

+431.10%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.143454
$0.143454$0.143454

+122.01%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0780
$0.0780$0.0780

+56.00%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000788
$0.000000000788$0.000000000788

+81.14%

0G Логотип

0G

0G

$1.284
$1.284$1.284

+32.91%