MOG Coin (MOG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MOG Coin (MOG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

MOG Coin (MOG) туралы ақпарат

MOG Coin is a meme coin.

Ресми веб-сайт:
https://www.mogcoin.xyz
Block Explorer:
https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy

MOG Coin (MOG) токеномикасы мен бағасын талдау

MOG Coin (MOG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 329.37M
Жалпы қамтуы:
$ 390.57T
Айналымдағы қамту:
$ 390.57T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 354.77M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0000040439
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000000016402187
Қазіргі баға:
$ 0.0000008433
MOG Coin (MOG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MOG Coin (MOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MOG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MOG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MOG токеномикасын түсінген болсаңыз, MOG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MOG сатып алуға болады

Портфеліңізге MOG Coin (MOG) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MOG сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

MOG Coin (MOG) бағасының тарихы

MOG бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MOG бағасының болжамы

MOG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MOG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.