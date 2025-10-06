БиржаDEX+
Marinade Finance Логотип

Marinade Finance бағасы(MNDE)

1 MNDE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0919
$0.0919$0.0919
-15.22%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:44:18 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0917
$ 0.0917$ 0.0917
24 сағаттық төмен
$ 0.1085
$ 0.1085$ 0.1085
24 сағаттық жоғары

$ 0.0917
$ 0.0917$ 0.0917

$ 0.1085
$ 0.1085$ 0.1085

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-3.17%

-15.22%

-18.68%

-18.68%

Marinade Finance (MNDE) нақты уақыттағы баға $ 0.0919. Соңғы 24 сағат ішінде MNDE мен $ 0.0917 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.1085 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MNDE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.6674570026607753, ал ең төменгісі — $ 0.028223705314342616.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MNDE соңғы бір сағатта -3.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.22%, ал соңғы 7 күнде -18.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Marinade Finance (MNDE) Нарықтық ақпарат

No.3751

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K

$ 64.33M
$ 64.33M$ 64.33M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Marinade Finance нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 57.10K. MNDE айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 700000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 64.33M.

Marinade Finance (MNDE) Баға тарихы USD

Marinade Finance Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0164982-15.22%
30 күн$ -0.0471-33.89%
60 күн$ +0.0019+2.11%
90 күн$ +0.0019+2.11%
Бүгінгі Marinade Finance бағасының өзгеруі

Бүгін MNDE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0164982 (-15.22%) өзгерісін тіркеді.

Marinade Finance 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0471 (-33.89%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Marinade Finance 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MNDE $ +0.0019 (+2.11%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Marinade Finance 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0019 (+2.11%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Marinade Finance (MNDE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Marinade Finance Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Marinade Finance (MNDE) деген не

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Marinade Finance инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MNDE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Marinade Finance біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Marinade Finance сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Marinade Finance Баға болжамы (USD)

Marinade Finance (MNDE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Marinade Finance (MNDE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Marinade Finance.

Қазір Marinade Finance баға болжамын тексеріңіз!

Marinade Finance (MNDE) токеномикасы

Marinade Finance (MNDE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MNDE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Marinade Finance оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Marinade Finance Ресурс

Marinade Finance тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Marinade Finance веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Marinade Finance туралы басқа сұрақтар

Marinade Finance (MNDE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MNDE бағасы — 0.0919 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MNDE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MNDE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0919. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Marinade Finance үшін нарықтық капитализация қандай?
MNDE үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MNDE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MNDE айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
MNDE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MNDE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.6674570026607753 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MNDE бағасы қандай болды?
MNDE 0.028223705314342616 USD ATL бағасына жетті.
MNDE үшін сауда көлемі қандай?
MNDE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 57.10K USD.
Биыл MNDE өседі ме?
MNDE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MNDE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:44:18 (UTC+8)

Marinade Finance (MNDE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

