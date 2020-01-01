MMOSH Pit Protocol (MMOSH) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MMOSH Pit Protocol (MMOSH) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) туралы ақпарат

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

Ресми веб-сайт:
https://www.mmosh.ai/
Whitepaper:
https://www.mmosh.ai/the_night_paper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) токеномикасы мен бағасын талдау

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 190.00K
$ 190.00K$ 190.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 0.000019
$ 0.000019$ 0.000019

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MMOSH токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MMOSH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MMOSH токеномикасын түсінген болсаңыз, MMOSH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MMOSH сатып алуға болады

Портфеліңізге MMOSH Pit Protocol (MMOSH) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MMOSH сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) бағасының тарихы

MMOSH бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MMOSH бағасының болжамы

MMOSH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MMOSH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

