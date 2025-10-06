БиржаDEX+
MISSION ағымдағы бағасы: 0.000004511 USD. Нақты уақыттағы MISSION-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MISSION баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MISSION туралы толығырақ

MISSION Баға туралы ақпарат

MISSION деген не

MISSION Ресми веб-сайт

MISSION Токеномикасы

MISSION Баға болжамы

MISSION Тарих

MISSION Сатып алу нұсқаулығы

MISSION фиатқа айырбастау

MISSION Спот

MISSION Логотип

MISSION бағасы(MISSION)

1 MISSION-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000004514
-2.56%1D
USD
MISSION (MISSION) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:42:27 (UTC+8)

MISSION (MISSION) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000004444
24 сағаттық төмен
$ 0.000004691
24 сағаттық жоғары

$ 0.000004444
$ 0.000004691
$ 0.000031145798993297
$ 0.000002538518482296
-0.14%

-2.56%

-21.07%

-21.07%

MISSION (MISSION) нақты уақыттағы баға $ 0.000004511. Соңғы 24 сағат ішінде MISSION мен $ 0.000004444 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000004691 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MISSION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000031145798993297, ал ең төменгісі — $ 0.000002538518482296.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MISSION соңғы бір сағатта -0.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.56%, ал соңғы 7 күнде -21.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MISSION (MISSION) Нарықтық ақпарат

No.3902

$ 0.00
$ 79.87K
$ 2.26M
0.00
500,000,000,000
0
0.00%

TONCOIN

MISSION нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 79.87K. MISSION айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.26M.

MISSION (MISSION) Баға тарихы USD

MISSION Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00000011859-2.56%
30 күн$ -0.000006669-59.66%
60 күн$ -0.000009919-68.74%
90 күн$ -0.000035489-88.73%
Бүгінгі MISSION бағасының өзгеруі

Бүгін MISSION өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00000011859 (-2.56%) өзгерісін тіркеді.

MISSION 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000006669 (-59.66%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

MISSION 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MISSION $ -0.000009919 (-68.74%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

MISSION 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.000035489 (-88.73%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

MISSION (MISSION) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

MISSION Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

MISSION (MISSION) деген не

MissionPawsible is a mobile GameFi platform seamlessly integrated into messaging apps, starting with Telegram, developed by the team behind BabyDoge — one of the world’s largest memecoins. It reimagines the classic mobile city builder through a Web3 economy powered by the $MP token, where progress unlocks seasonal rewards and prize pools. Beyond building, users can compete in casual games against AI agents or challenge friends in private rooms — all without leaving chat. With instant onboarding, engaging mechanics, and access to a massive community, MissionPawsible brings blockchain gaming to the platforms people already use every day.

MISSION MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен MISSION инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MISSION стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін MISSION біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің MISSION сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

MISSION Баға болжамы (USD)

MISSION (MISSION) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MISSION (MISSION) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MISSION.

Қазір MISSION баға болжамын тексеріңіз!

MISSION (MISSION) токеномикасы

MISSION (MISSION) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MISSION токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады MISSION (MISSION)

MISSION қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы MISSION оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MISSION - жергілікті валюталарға

1 MISSION(MISSION)-ден VND-ге
0.118706965
1 MISSION(MISSION)-ден AUD-ге
A$0.00000690183
1 MISSION(MISSION)-ден GBP-ге
0.00000342836
1 MISSION(MISSION)-ден EUR-ге
0.00000387946
1 MISSION(MISSION)-ден USD-ге
$0.000004511
1 MISSION(MISSION)-ден MYR-ге
RM0.00001890109
1 MISSION(MISSION)-ден TRY-ге
0.00018964244
1 MISSION(MISSION)-ден JPY-ге
¥0.000694694
1 MISSION(MISSION)-ден ARS-ге
ARS$0.00658538335
1 MISSION(MISSION)-ден RUB-ге
0.00036475946
1 MISSION(MISSION)-ден INR-ге
0.00040026103
1 MISSION(MISSION)-ден IDR-ге
Rp0.07518330326
1 MISSION(MISSION)-ден PHP-ге
0.00026511147
1 MISSION(MISSION)-ден EGP-ге
￡E.0.00021309964
1 MISSION(MISSION)-ден BRL-ге
R$0.00002408874
1 MISSION(MISSION)-ден CAD-ге
C$0.0000063154
1 MISSION(MISSION)-ден BDT-ге
0.00055052244
1 MISSION(MISSION)-ден NGN-ге
0.00651875588
1 MISSION(MISSION)-ден COP-ге
$0.017416971
1 MISSION(MISSION)-ден ZAR-ге
R.0.00007813052
1 MISSION(MISSION)-ден UAH-ге
0.00018964244
1 MISSION(MISSION)-ден TZS-ге
T.Sh.0.011083527
1 MISSION(MISSION)-ден VES-ге
Bs0.000996931
1 MISSION(MISSION)-ден CLP-ге
$0.004235829
1 MISSION(MISSION)-ден PKR-ге
Rs0.00127534992
1 MISSION(MISSION)-ден KZT-ге
0.00236922231
1 MISSION(MISSION)-ден THB-ге
฿0.00014638195
1 MISSION(MISSION)-ден TWD-ге
NT$0.00013934479
1 MISSION(MISSION)-ден AED-ге
د.إ0.00001655537
1 MISSION(MISSION)-ден CHF-ге
Fr0.0000036088
1 MISSION(MISSION)-ден HKD-ге
HK$0.00003505047
1 MISSION(MISSION)-ден AMD-ге
֏0.00172568305
1 MISSION(MISSION)-ден MAD-ге
.د.م0.00004199741
1 MISSION(MISSION)-ден MXN-ге
$0.00008336328
1 MISSION(MISSION)-ден SAR-ге
ريال0.00001691625
1 MISSION(MISSION)-ден ETB-ге
Br0.00068846882
1 MISSION(MISSION)-ден KES-ге
KSh0.00058255054
1 MISSION(MISSION)-ден JOD-ге
د.أ0.000003198299
1 MISSION(MISSION)-ден PLN-ге
0.00001664559
1 MISSION(MISSION)-ден RON-ге
лв0.00001989351
1 MISSION(MISSION)-ден SEK-ге
kr0.00004271917
1 MISSION(MISSION)-ден BGN-ге
лв0.00000762359
1 MISSION(MISSION)-ден HUF-ге
Ft0.00151677864
1 MISSION(MISSION)-ден CZK-ге
0.00009527232
1 MISSION(MISSION)-ден KWD-ге
د.ك0.000001384877
1 MISSION(MISSION)-ден ILS-ге
0.00001466075
1 MISSION(MISSION)-ден BOB-ге
Bs0.00003126123
1 MISSION(MISSION)-ден AZN-ге
0.0000076687
1 MISSION(MISSION)-ден TJS-ге
SM0.00004159142
1 MISSION(MISSION)-ден GEL-ге
0.00001222481
1 MISSION(MISSION)-ден AOA-ге
Kz0.00411209227
1 MISSION(MISSION)-ден BHD-ге
.د.ب0.000001700647
1 MISSION(MISSION)-ден BMD-ге
$0.000004511
1 MISSION(MISSION)-ден DKK-ге
kr0.00002923128
1 MISSION(MISSION)-ден HNL-ге
L0.00011859419
1 MISSION(MISSION)-ден MUR-ге
0.00020723534
1 MISSION(MISSION)-ден NAD-ге
$0.0000780403
1 MISSION(MISSION)-ден NOK-ге
kr0.00004565132
1 MISSION(MISSION)-ден NZD-ге
$0.00000789425
1 MISSION(MISSION)-ден PAB-ге
B/.0.000004511
1 MISSION(MISSION)-ден PGK-ге
K0.00001899131
1 MISSION(MISSION)-ден QAR-ге
ر.ق0.00001646515
1 MISSION(MISSION)-ден RSD-ге
дин.0.00045903936
1 MISSION(MISSION)-ден UZS-ге
soʻm0.05370237236
1 MISSION(MISSION)-ден ALL-ге
L0.000378924
1 MISSION(MISSION)-ден ANG-ге
ƒ0.00000807469
1 MISSION(MISSION)-ден AWG-ге
ƒ0.00000807469
1 MISSION(MISSION)-ден BBD-ге
$0.000009022
1 MISSION(MISSION)-ден BAM-ге
KM0.00000762359
1 MISSION(MISSION)-ден BIF-ге
Fr0.013302939
1 MISSION(MISSION)-ден BND-ге
$0.0000058643
1 MISSION(MISSION)-ден BSD-ге
$0.000004511
1 MISSION(MISSION)-ден JMD-ге
$0.00072392528
1 MISSION(MISSION)-ден KHR-ге
0.01811644666
1 MISSION(MISSION)-ден KMF-ге
Fr0.001921686
1 MISSION(MISSION)-ден LAK-ге
0.09806521543
1 MISSION(MISSION)-ден LKR-ге
රු0.00137319351
1 MISSION(MISSION)-ден MDL-ге
L0.00007632612
1 MISSION(MISSION)-ден MGA-ге
Ar0.0203197995
1 MISSION(MISSION)-ден MOP-ге
P0.000036088
1 MISSION(MISSION)-ден MVR-ге
0.0000690183
1 MISSION(MISSION)-ден MWK-ге
MK0.0078180141
1 MISSION(MISSION)-ден MZN-ге
MT0.0002882529
1 MISSION(MISSION)-ден NPR-ге
रु0.00064020112
1 MISSION(MISSION)-ден PYG-ге
0.031992012
1 MISSION(MISSION)-ден RWF-ге
Fr0.006554483
1 MISSION(MISSION)-ден SBD-ге
$0.00003712553
1 MISSION(MISSION)-ден SCR-ге
0.00006175559
1 MISSION(MISSION)-ден SRD-ге
$0.0001750268
1 MISSION(MISSION)-ден SVC-ге
$0.00003942614
1 MISSION(MISSION)-ден SZL-ге
L0.0000780403
1 MISSION(MISSION)-ден TMT-ге
m0.0000157885
1 MISSION(MISSION)-ден TND-ге
د.ت0.000013330005
1 MISSION(MISSION)-ден TTD-ге
$0.00003053947
1 MISSION(MISSION)-ден UGX-ге
Sh0.015716324
1 MISSION(MISSION)-ден XAF-ге
Fr0.002566759
1 MISSION(MISSION)-ден XCD-ге
$0.0000121797
1 MISSION(MISSION)-ден XOF-ге
Fr0.002566759
1 MISSION(MISSION)-ден XPF-ге
Fr0.000464633
1 MISSION(MISSION)-ден BWP-ге
P0.00006053762
1 MISSION(MISSION)-ден BZD-ге
$0.00000906711
1 MISSION(MISSION)-ден CVE-ге
$0.00043183803
1 MISSION(MISSION)-ден DJF-ге
Fr0.000802958
1 MISSION(MISSION)-ден DOP-ге
$0.00029046329
1 MISSION(MISSION)-ден DZD-ге
د.ج0.00058949748
1 MISSION(MISSION)-ден FJD-ге
$0.00001023997
1 MISSION(MISSION)-ден GNF-ге
Fr0.039223145
1 MISSION(MISSION)-ден GTQ-ге
Q0.00003455426
1 MISSION(MISSION)-ден GYD-ге
$0.00094352076
1 MISSION(MISSION)-ден ISK-ге
kr0.000568386

MISSION Ресурс

MISSION тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми MISSION веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: MISSION туралы басқа сұрақтар

MISSION (MISSION) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MISSION бағасы — 0.000004511 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MISSION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MISSION-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000004511. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MISSION үшін нарықтық капитализация қандай?
MISSION үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MISSION үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MISSION айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
MISSION үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MISSION барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000031145798993297 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MISSION бағасы қандай болды?
MISSION 0.000002538518482296 USD ATL бағасына жетті.
MISSION үшін сауда көлемі қандай?
MISSION үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 79.87K USD.
Биыл MISSION өседі ме?
MISSION биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MISSION баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:42:27 (UTC+8)

MISSION (MISSION) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

