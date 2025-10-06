БиржаDEX+
Black Mirror ағымдағы бағасы: 0.008437 USD. Нақты уақыттағы MIRROR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MIRROR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Black Mirror Логотип

Black Mirror бағасы(MIRROR)

1 MIRROR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.008437
$0.008437$0.008437
-3.65%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:42:12 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.008407
$ 0.008407$ 0.008407
24 сағаттық төмен
$ 0.008811
$ 0.008811$ 0.008811
24 сағаттық жоғары

$ 0.008407
$ 0.008407$ 0.008407

$ 0.008811
$ 0.008811$ 0.008811

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007964296563875654
$ 0.007964296563875654$ 0.007964296563875654

+0.03%

-3.65%

-18.39%

-18.39%

Black Mirror (MIRROR) нақты уақыттағы баға $ 0.008437. Соңғы 24 сағат ішінде MIRROR мен $ 0.008407 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.008811 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MIRROR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.08619121021102388, ал ең төменгісі — $ 0.007964296563875654.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MIRROR соңғы бір сағатта +0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.65%, ал соңғы 7 күнде -18.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Black Mirror (MIRROR) Нарықтық ақпарат

No.2265

$ 809.76K
$ 809.76K$ 809.76K

$ 87.52K
$ 87.52K$ 87.52K

$ 8.44M
$ 8.44M$ 8.44M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Black Mirror нарықтық капитализациясы $ 809.76K, тәуліктік сауда көлемі $ 87.52K. MIRROR айналымдағы мөлшері 95.98M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.44M.

Black Mirror (MIRROR) Баға тарихы USD

Black Mirror Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00031962-3.65%
30 күн$ -0.013173-60.96%
60 күн$ -0.011563-57.82%
90 күн$ -0.011563-57.82%
Бүгінгі Black Mirror бағасының өзгеруі

Бүгін MIRROR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00031962 (-3.65%) өзгерісін тіркеді.

Black Mirror 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.013173 (-60.96%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Black Mirror 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MIRROR $ -0.011563 (-57.82%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Black Mirror 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.011563 (-57.82%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Black Mirror (MIRROR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Black Mirror Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Black Mirror (MIRROR) деген не

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Black Mirror инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MIRROR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Black Mirror біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Black Mirror сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Black Mirror Баға болжамы (USD)

Black Mirror (MIRROR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Black Mirror (MIRROR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Black Mirror.

Қазір Black Mirror баға болжамын тексеріңіз!

Black Mirror (MIRROR) токеномикасы

Black Mirror (MIRROR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MIRROR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Black Mirror (MIRROR)

Black Mirror қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Black Mirror оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MIRROR - жергілікті валюталарға

1 Black Mirror(MIRROR)-ден VND-ге
222.019655
1 Black Mirror(MIRROR)-ден AUD-ге
A$0.01290861
1 Black Mirror(MIRROR)-ден GBP-ге
0.00641212
1 Black Mirror(MIRROR)-ден EUR-ге
0.00725582
1 Black Mirror(MIRROR)-ден USD-ге
$0.008437
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MYR-ге
RM0.03535103
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TRY-ге
0.35469148
1 Black Mirror(MIRROR)-ден JPY-ге
¥1.299298
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ARS-ге
ARS$12.31675445
1 Black Mirror(MIRROR)-ден RUB-ге
0.68221582
1 Black Mirror(MIRROR)-ден INR-ге
0.74861501
1 Black Mirror(MIRROR)-ден IDR-ге
Rp140.61661042
1 Black Mirror(MIRROR)-ден PHP-ге
0.49584249
1 Black Mirror(MIRROR)-ден EGP-ге
￡E.0.39856388
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BRL-ге
R$0.04505358
1 Black Mirror(MIRROR)-ден CAD-ге
C$0.0118118
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BDT-ге
1.02965148
1 Black Mirror(MIRROR)-ден NGN-ге
12.19213996
1 Black Mirror(MIRROR)-ден COP-ге
$32.575257
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ZAR-ге
R.0.14612884
1 Black Mirror(MIRROR)-ден UAH-ге
0.35469148
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TZS-ге
T.Sh.20.729709
1 Black Mirror(MIRROR)-ден VES-ге
Bs1.864577
1 Black Mirror(MIRROR)-ден CLP-ге
$7.922343
1 Black Mirror(MIRROR)-ден PKR-ге
Rs2.38530864
1 Black Mirror(MIRROR)-ден KZT-ге
4.43119677
1 Black Mirror(MIRROR)-ден THB-ге
฿0.27378065
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TWD-ге
NT$0.26061893
1 Black Mirror(MIRROR)-ден AED-ге
د.إ0.03096379
1 Black Mirror(MIRROR)-ден CHF-ге
Fr0.0067496
1 Black Mirror(MIRROR)-ден HKD-ге
HK$0.06555549
1 Black Mirror(MIRROR)-ден AMD-ге
֏3.22757435
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MAD-ге
.د.م0.07854847
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MXN-ге
$0.15591576
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SAR-ге
ريال0.03163875
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ETB-ге
Br1.28765494
1 Black Mirror(MIRROR)-ден KES-ге
KSh1.08955418
1 Black Mirror(MIRROR)-ден JOD-ге
د.أ0.005981833
1 Black Mirror(MIRROR)-ден PLN-ге
0.03113253
1 Black Mirror(MIRROR)-ден RON-ге
лв0.03720717
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SEK-ге
kr0.07989839
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BGN-ге
лв0.01425853
1 Black Mirror(MIRROR)-ден HUF-ге
Ft2.83685688
1 Black Mirror(MIRROR)-ден CZK-ге
0.17818944
1 Black Mirror(MIRROR)-ден KWD-ге
د.ك0.002590159
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ILS-ге
0.02742025
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BOB-ге
Bs0.05846841
1 Black Mirror(MIRROR)-ден AZN-ге
0.0143429
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TJS-ге
SM0.07778914
1 Black Mirror(MIRROR)-ден GEL-ге
0.02286427
1 Black Mirror(MIRROR)-ден AOA-ге
Kz7.69091609
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BHD-ге
.د.ب0.003180749
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BMD-ге
$0.008437
1 Black Mirror(MIRROR)-ден DKK-ге
kr0.05467176
1 Black Mirror(MIRROR)-ден HNL-ге
L0.22180873
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MUR-ге
0.38759578
1 Black Mirror(MIRROR)-ден NAD-ге
$0.1459601
1 Black Mirror(MIRROR)-ден NOK-ге
kr0.08538244
1 Black Mirror(MIRROR)-ден NZD-ге
$0.01476475
1 Black Mirror(MIRROR)-ден PAB-ге
B/.0.008437
1 Black Mirror(MIRROR)-ден PGK-ге
K0.03551977
1 Black Mirror(MIRROR)-ден QAR-ге
ر.ق0.03079505
1 Black Mirror(MIRROR)-ден RSD-ге
дин.0.85854912
1 Black Mirror(MIRROR)-ден UZS-ге
soʻm100.44046012
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ALL-ге
L0.708708
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ANG-ге
ƒ0.01510223
1 Black Mirror(MIRROR)-ден AWG-ге
ƒ0.01510223
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BBD-ге
$0.016874
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BAM-ге
KM0.01425853
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BIF-ге
Fr24.880713
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BND-ге
$0.0109681
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BSD-ге
$0.008437
1 Black Mirror(MIRROR)-ден JMD-ге
$1.35396976
1 Black Mirror(MIRROR)-ден KHR-ге
33.88349822
1 Black Mirror(MIRROR)-ден KMF-ге
Fr3.594162
1 Black Mirror(MIRROR)-ден LAK-ге
183.41303981
1 Black Mirror(MIRROR)-ден LKR-ге
රු2.56830717
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MDL-ге
L0.14275404
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MGA-ге
Ar38.0044665
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MOP-ге
P0.067496
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MVR-ге
0.1290861
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MWK-ге
MK14.6221647
1 Black Mirror(MIRROR)-ден MZN-ге
MT0.5391243
1 Black Mirror(MIRROR)-ден NPR-ге
रु1.19737904
1 Black Mirror(MIRROR)-ден PYG-ге
59.835204
1 Black Mirror(MIRROR)-ден RWF-ге
Fr12.258961
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SBD-ге
$0.06943651
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SCR-ге
0.11550253
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SRD-ге
$0.3273556
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SVC-ге
$0.07373938
1 Black Mirror(MIRROR)-ден SZL-ге
L0.1459601
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TMT-ге
m0.0295295
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TND-ге
د.ت0.024931335
1 Black Mirror(MIRROR)-ден TTD-ге
$0.05711849
1 Black Mirror(MIRROR)-ден UGX-ге
Sh29.394508
1 Black Mirror(MIRROR)-ден XAF-ге
Fr4.800653
1 Black Mirror(MIRROR)-ден XCD-ге
$0.0227799
1 Black Mirror(MIRROR)-ден XOF-ге
Fr4.800653
1 Black Mirror(MIRROR)-ден XPF-ге
Fr0.869011
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BWP-ге
P0.11322454
1 Black Mirror(MIRROR)-ден BZD-ге
$0.01695837
1 Black Mirror(MIRROR)-ден CVE-ге
$0.80767401
1 Black Mirror(MIRROR)-ден DJF-ге
Fr1.501786
1 Black Mirror(MIRROR)-ден DOP-ге
$0.54325843
1 Black Mirror(MIRROR)-ден DZD-ге
د.ج1.10254716
1 Black Mirror(MIRROR)-ден FJD-ге
$0.01915199
1 Black Mirror(MIRROR)-ден GNF-ге
Fr73.359715
1 Black Mirror(MIRROR)-ден GTQ-ге
Q0.06462742
1 Black Mirror(MIRROR)-ден GYD-ге
$1.76468292
1 Black Mirror(MIRROR)-ден ISK-ге
kr1.063062

Black Mirror Ресурс

Black Mirror тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Black Mirror туралы басқа сұрақтар

Black Mirror (MIRROR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MIRROR бағасы — 0.008437 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MIRROR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MIRROR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.008437. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Black Mirror үшін нарықтық капитализация қандай?
MIRROR үшін нарықтық капитализация: $ 809.76K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MIRROR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MIRROR айналымдағы ұсынысы: 95.98M USD.
MIRROR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MIRROR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.08619121021102388 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MIRROR бағасы қандай болды?
MIRROR 0.007964296563875654 USD ATL бағасына жетті.
MIRROR үшін сауда көлемі қандай?
MIRROR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 87.52K USD.
Биыл MIRROR өседі ме?
MIRROR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MIRROR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:42:12 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

1 MIRROR = 0.008437 USD

