MILLI (MILLI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, MILLI (MILLI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

MILLI (MILLI) туралы ақпарат

Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

Ресми веб-сайт:
https://www.milli.dog
Block Explorer:
https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1

MILLI (MILLI) токеномикасы мен бағасын талдау

MILLI (MILLI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.21M
Жалпы қамтуы:
$ 299.79B
Айналымдағы қамту:
$ 263.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 3.66M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00002085
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00000033979712606
Қазіргі баға:
$ 0.000012193
MILLI (MILLI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

MILLI (MILLI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MILLI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MILLI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MILLI токеномикасын түсінген болсаңыз, MILLI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MILLI сатып алуға болады

Портфеліңізге MILLI (MILLI) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MILLI сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

MILLI (MILLI) бағасының тарихы

MILLI бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MILLI бағасының болжамы

MILLI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MILLI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.